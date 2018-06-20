Konya merkezli 31 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla düzenlenen operasyonda 15 kişi daha gözaltına alındı.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma devam ediyor.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli 31 ilde düzenlenen operasyonda, örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen ve haklarında gözaltı kararı çıkarılan 124 kişiden 15'i daha yakalandı.
Böylece gözaltı sayısı 45'e yükseldi.
Adreslerinde bulunamayan 79 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca 31 ilde yürütülen soruşturma kapsamında dün örgüt mensubu askeri personele "mahrem imamlık" yaptığı tespit edilen 124 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmış, operasyonda zanlılardan 30'u gözaltına alınmıştı.
24 Haziran seçimlerine damga vuran olay! Çift oy kullanan kadın gözaltına alındı
24 Haziran seçimlerinde muhalefetin İstanbul'da bile müşahit açığı var
Batman'da asansör sapığı dehşeti! Genç kadına kabusu yaşattı
Pentagon'dan son dakika F-35 açıklaması!
Son dakika... Dünyaca ünlü Toba Gölü'nde kayıp sayısı 178'e çıktı
Dünyanın en 'cool' yerleri belli oldu! Türkiye de listede
Bursa'da korkunç cinayet! Genç kadını bebeğinin yanında hunharca katlettiler!
Tam kurtuldum derken, av olmaktan kaçamadı!
CHP milletvekili Sezgin Tanrıkulu hakkında fezleke hazırlandı
Milli Eğitim Bakanı'ndan son dakika açıklaması: İkili eğitime son veriyoruz
AK Parti'den aday gösterilmeyen Mehmet Metiner: Yalan üzerine kurulan iktidarlar kaybetmeye mahkûmdur
Okuyucu Yorumları 0 yorum