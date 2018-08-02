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FETÖ'nün mahrem yapılanmasına ilişkin dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2018 14:31 | Son Güncelleme

Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "askeri mahrem yapılanmasında" yer aldıkları iddia edilen 2'si tutuklu 5 sanığın yargılanmasına başlandı - Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan iki sanık tahliye edildi

Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen 2'si tutuklu 5 sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanıklar M.D, M.G. ile tutuksuz sanıklar M.B, E.U, M.Ü. ve avukatları katıldı.

M.B. savunmasında, askeri okullara yerleştirilecek öğrencilerden sorumlu olduğunu ve huzurda bulunan sanıkları askeri liselere kendisinin hazırladığını söyledi.

Örgüt içerisinde kendisine "Emirhan" kod adlı şahsın öğrenci getirdiğini belirten M.B. şöyle devam etti:

''Örgüt içinde askeri okullara hazırlanan öğrenciler kod isim kullanıyordu. Sanık M.D. İstanbul Kuleli Askeri Lisesini kazanan, hem Adana hem de İstanbul'da ilgilendiğim 'İsa' kod adını kullanan şahıstır. Sanık M.G. de askeri lise için hazırladığım şahıstır. Sanık E.U. ise Hava Harp Okulu için hazırladığım kişidir. E.U'nun örgüt içindeki kod ismi Hamza'dır. M.Ü'yü ise askeri okullar için hazırladım. M.Ü. yazılı sınavı kazandı ama ailesi istemediği için askeri okula gitmedi. Kod ismi Hamit'tir. Ben maddi imkansızlıklar sebebiyle bu örgütün ağına düştüm. Çok pişmanım. Tüm bildiklerimi anlattım."

- "Ankesörlü hatlar üzerinden arandım"

Sanık E.U. ise Hava Harp Okulunda eğitim görürken birinci sınıfta örgütün kendisiyle irtibat kurduğunu ve ankesörlü hatlar üzerinden iki defa arandığını ifade etti.

Okulda bu örgütle görüşmediği zaman çeşitli yaptırımlara maruz kaldığını anlatan E.U. "Okula 2011 yılında başladım, 2015 yılında bitirdim. Benimle birinci sınıfta Yusuf kod adlı M.B. isimli kişi irtibata geçti. İki defa ankesörlü hatlardan arandım fakat kimseyle görüşmedim. Okulda bu yapıyla görüşmediğim için 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası ihraç edildiğini öğrendiğim yüzbaşı T.Ö. tarafından çok ciddi baskı ve yaptırımlara maruz kaldım. Bizzat pilot olmam engellendi."

Duruşmada savunma yapan diğer sanıklar da etkin pişmanlığa dair ayrıntılı beyanlarının bulunduğu dilekçeleri mahkemeye sundu.

Cumhuriyet savcısı ise tutuklu sanıkların etkin pişmanlık hükümleri kapsamında beyanlarda bulunduğu dikkate alınarak, tahliyelerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de tutuklu sanıklar M.D. ve M.G'nin adli kontrol tedbiri ve yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyelerini karar vererek duruşmayı erteledi.

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Anahtar Kelimeler:
askeri mahrem yapılanma Etkin Pişmanlık FETÖ/PDY davası itiraf

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