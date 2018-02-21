FETÖ'nün mali yapılanması soruşturması

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mali yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un tutuklanmasına karar verildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca yürütülen FETÖ'nün mali yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in talimatıyla Bank Asya'ya 7 milyon 400 bin lira yatırarak örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen ve savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden İstanbul Hububat Yağlı Tohumlar ve Mamuller İhracat Birliği Başkanı Zekeriya Mete ve İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreter Yardımcısı Alpaslan Arduç'un da aralarında bulunduğu 4 şüpheli tutuklama, 1 şüpheli de adli kontrol istemiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mete ve Arduç'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer şüpheliler S.Ç, K.T. ve İ.S.Ş'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına hükmetti.