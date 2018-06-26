MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Manisa ana mütevelli ve il imamları" yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 15'i tutuklu 29 sanıktan 19'u "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapisle cezalandırıldı.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas haklarındaki mütalaasında, sanıkların örgütle bağlantılı olduklarını iddia ederek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, FETÖ'ye ait KHK ile kapatılan Saygın ve İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (İZDİM) eski Başkanı Şemsettin Ayyıldız, M.E. ve B.İ'ye örgütün sözde Manisa il imamı olduğu gerekçesi ile "silahlı terör örgütünde yönetici olmak" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Diğer 16 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.