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FETÖ'nün "Manisa ana mütevelli ve il imamları" davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2018 19:31 | Son Güncelleme

Manisa'da 15'i tutuklu 29 kişinin yargılandığı davada, 19 sanığa "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütüne üye olmak" suçlarından 3 yıl 9 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapis cezası verildi - Soruşturma kapsamında yargılanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 2'si sözde il imamı firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi

MANİSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "Manisa ana mütevelli ve il imamları" yapılanmasına ilişkin davada yargılanan 15'i tutuklu 29 sanıktan 19'u "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak ve terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 13 yıl 9 ay arasında hapisle cezalandırıldı.

Manisa 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi.

Savunmalarında, üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, esas haklarındaki mütalaasında, sanıkların örgütle bağlantılı olduklarını iddia ederek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme, FETÖ'ye ait KHK ile kapatılan Saygın ve İzmir Kültürlerarası Diyalog Merkezi Derneği (İZDİM) eski Başkanı Şemsettin Ayyıldız, M.E. ve B.İ'ye örgütün sözde Manisa il imamı olduğu gerekçesi ile "silahlı terör örgütünde yönetici olmak" suçundan 13 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Diğer 16 sanık hakkında ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 3 yıl 9 ay ile 10 yıl arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme heyeti ayrıca, sanık M.N'nin beratine, etkin pişmanlıktan faydalanan ve terör örgütü hiyerarşisi hakkında önemli bilgiler veren sanıklardan N.İ'ye ceza verilmesine yer olmadığına, sanık R.Y'nin ise hayatını kaybetmesinden dolayı kovuşturmaya yer olmadığına karar verdi.

Soruşturma kapsamında yargılanan örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 2'si sözde il imamı firari 7 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildi.

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Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ il sorumlusu Manisa mütevelli

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