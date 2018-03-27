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FETÖ'nün Manisa'daki darbe girişimi davası başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 23:23 | Son Güncelleme

FETÖ'nün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine ilişkin haklarında dava açılan ve aralarında eski Manisa Merkez Komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanık, ilk kez hakim karşısına çıktı

MANİSA (AA) - Manisa'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin, aralarında eski Manisa Merkez Komutanı albay Murat Yılmaz'ın da bulunduğu 9 tutuklu sanığın yargılandığı davanın ilk duruşması görüldü.

Manisa 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Manisa 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığındaki olaylara ilişkin haklarında dava açılan tutuklu sanıklar eski Manisa Merkez Komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. Piyade Alay Komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı ve Tarık Demirtaş, eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat ile avukatları katıldı.

Duruşmaya, iddianamenin kabul kararı ile tanıkların ifadeleri ve sanıklarla ilgili değerlendirme bölümünün okunmasıyla başlandı.

Sanık avukatlarının, tüm tanıkların duruşmada dinlenmesi ve mahkeme heyetinde bulunan Hakim İsa Demircan hakkındaki reddihakim talepleri, oy birliğiyle reddedildi.

Tutuklu sanık Yılmaz, darbe girişimini, eşiyle evinin bahçesinde otururken gelen telefonlar ile televizyondan öğrendiğini ileri sürdü.

Büyük bir terör olayı olabileceği düşüncesiyle nöbetçi subayı aradığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gelen herhangi bir mesaj var mı yok mu diye sordum. Bana bir mesajın geldiğini, kışlaya gelmem gerektiği söylendi. Ben de üniformamı giyip sivil aracımla kışlaya gittim. Olası bir terör saldırısına karşı gerekli önlemlerin alınması için ani müdahale mangası oluşturulmasını istedim. Mangayı, kışlanın önündeki iki nizamiyeye görevlendirdim. Ardından iç tehdide karşı, karargahın arkasındaki bölgenin güvenliğinin sağlanması için de hazır kıta mangası istedim. Silahsız, atletli, uygun vasıfta ve kalitede olmadıklarından, ne asker, ne kıyafet ve ne duruşu, hiçbir şekilde...Yani çapulcu ordusu gibiydiler. Sadece 10 kişi gelmişti."

Tutuklu sanık Yılmaz, gelen birliği, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) olarak adlandırmadığını önü sürdü.

Hakkındaki iddiaları reddeden Yılmaz, "Kırkağaç ve Soma'daki jandarma komutanlığı ile görüştüm. Soma'da doktor olarak görev yapan Genelkurmay Başkanının kızının güvenliğiyle ilgili gerekli tedbirlerin alınması talimatını verdim." diye konuştu.

Daha sonra tutuklu sanık Yılmaz'ın avukatları savunma yaptı.

Duruşmaya yarın devam edilecek.

- İddianameden

Manisa'da FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, tutuklu sanıklar eski Manisa Merkez Komutanı albay Murat Yılmaz, eski Manisa 8. Piyade Alay Komutanı albay Nihat Eryılmaz, eski yarbay Engin Yücel, eski binbaşı Şükrü Özermiş, eski yüzbaşı Mustafa Tacıbozuk, eski üsteğmenler İlhan Gözüyukarı, Tarık Demirtaş ile eski astsubaylar Ferdi Yörüyen ve Yunus Bayat hakkında "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme", "Türkiye Büyük Millet Meclisini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme", "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme" suçlamalarıyla üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

Ayrıca, örgütün bölge talebe mesulü (BTM) olduğu iddia edilen üsteğmen Gözüyukarı ve FETÖ'nün mahrem imamlarıyla ankesörlü telefonla iletişime geçtiği öne sürülen astsubay Bayat hakkında, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

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