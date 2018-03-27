FETÖ'nün Manisa'daki darbe girişimi davası başladı

Tutuklu sanık Yılmaz, darbe girişimini, eşiyle evinin bahçesinde otururken gelen telefonlar ile televizyondan öğrendiğini ileri sürdü.

Büyük bir terör olayı olabileceği düşüncesiyle nöbetçi subayı aradığını anlatan Yılmaz, şunları kaydetti:

"Gelen herhangi bir mesaj var mı yok mu diye sordum. Bana bir mesajın geldiğini, kışlaya gelmem gerektiği söylendi. Ben de üniformamı giyip sivil aracımla kışlaya gittim. Olası bir terör saldırısına karşı gerekli önlemlerin alınması için ani müdahale mangası oluşturulmasını istedim. Mangayı, kışlanın önündeki iki nizamiyeye görevlendirdim. Ardından iç tehdide karşı, karargahın arkasındaki bölgenin güvenliğinin sağlanması için de hazır kıta mangası istedim. Silahsız, atletli, uygun vasıfta ve kalitede olmadıklarından, ne asker, ne kıyafet ve ne duruşu, hiçbir şekilde...Yani çapulcu ordusu gibiydiler. Sadece 10 kişi gelmişti."

Tutuklu sanık Yılmaz, gelen birliği, Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme (KOKTOD) olarak adlandırmadığını önü sürdü.