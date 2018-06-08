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FETÖ'nün Manisa'daki emniyet yapılanmasına davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2018 22:57 | Son Güncelleme

Aralarında eski ilçe emniyet müdürlerinin de bulunduğu 14 zanlıya 6 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi

MANİSA (AA) - Manisa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasında yer aldıkları iddiasıyla yargılanan 14 zanlıya 6 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verildi.

Manisa 2'nci ve 3'ncü Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen duruşmalara tutuklu 14 sanık ile avukatları katıldı.

Eski Manisa İl Emniyet Müdürü Yunus Çetin'in koruması Mustafa Ustalar ve özel kalem müdürü Cihan Yarım ile eski Turgutlu ilçe emniyet müdürü Veli Göçemen, eski Köprübaşı ilçe emniyet müdürü Sebahattin Yosuntaş'ın da aralarında bulunduğu zanlılar üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi, örgütle bağlantılarının olmadığını öne sürerek beraatlerini talep etti.

Cumhuriyet savcıları, esas haklarındaki mütaalalarında sanıkların örgütle bağlantılı olduklarını belirterek cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyetleri, 14 zanlıya "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 10 ay ile 10 yıl arasında hapis cezası verdi.

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