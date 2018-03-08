FETÖ'nün medya yapılanması davasında karar

Sanık Atilla Taş'ın, ''Örgüt içindeki hiyerarşik yapıya dahil olmamakla birlikte, örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek'' suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, aynı suçtan sanık Murat Aksoy'un da 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmeden heyet, sanık Atilla Taş ve Murat Aksoy'un imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol kararının kaldırılmasını, yurt dışına çıkış yasağının ise devamını kararlaştırdı.

Haklarında ''Anayasayı ihlal'', Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından dava açılan Abdullah Kılıç, Bünyamin Köseli, Atilla Taş, Cihan Acar, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Murat Aksoy, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın bu suçlardan beraatine karar verildi.

Heyet, firari sanıklar Bülent Ceyhan ve Said Sefa'nın yakalama kararının infaz edilmediğinden dolayı dosyalarının ayrılmasına, tutuksuz sanık Muhterem Tanık'ın ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunu işlediği sabit olmadığından beraatını kararlaştırdı.

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) medya yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu 29 sanığın yargılandığı davada, sanık Atilla Taş ve Murat Aksoy'un imza atmak şeklinde düzenlenen adli kontrol kararının kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının ise devamına hükmedildi.

Sanıklar Abdullah Kılıç, Bayram Kaya, Bünyamin Köseli, Cemal Azmi Kalyoncu, Cihan Acar, Habib Güler, Halil İbrahim Balta, Hanım Büşra Erdal, Hüseyin Aydın, Yakup Çetin ve Gökçe Fırat Çulhaoğlu'nu üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçuna yönelik kastın yoğunluğunu gözeterek ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezalarına çarptıran mahkeme heyeti, sanıklar Ahmet Memiş, Ali Akkuş, Muhammet Sait Kulaoğlu, Mustafa Erkan Acar, Mutlu Çölgeçen, Oğuz Usluer, Seyid Kılıç, Ufuk Şanlı, Ünal Tanık, Yetkin Yıldız, Cuma Ulus ve Davut Aydın'ın ise yine üzerlerine atılı ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçunun işleniş özellikleri ve suça yönelik kastlarının yoğunluğu gözetilerek ve alt sınırdan uzaklaşılarak 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırdı.

''Anayasayı ihlal'', ''Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs'' suçlarından tutuklanan Abdullah Kılıç, Gökçe Fırat Çulhaoğlu, Hüseyin Aydın, Mustafa Erkan Acar, Oğuz Usluer, Seyit Kılıç, Yakup Çetin ve Yetkin Yıldız'ın bu suçlardan tahliyelerine karar veren heyet, bu sanıkların ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan yeniden tutuklanmalarına hükmetti.