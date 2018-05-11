FETÖ'nün Mersin'deki yeni il imamı yakalandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) operasyonunda, kentte oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamım olduğu öne sürülen kişinin de aralarında bulunduğu 4 zanlı gözaltına alındı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklayamaya göre, FETÖ/PDY'nin eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Eski Bilecik, Düzce ve İskenderun imamı olan ve Mersin'de oluşturulmaya çalışılan yeni yapılanmanın il imamı olduğu ileri sürülen H.Y. ve hakkında yakalama kararı bulunan eşi, Antakya'daki örgüt okullarının genel müdürü A.K. ile ByLock kullandığı tespit edilen eşi H.K. operasyonla gözaltına alındı.

