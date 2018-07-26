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FETÖ'nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2018 15:30 | Son Güncelleme

FETÖ’ye yönelik soruşturma kapsamında arandığı sırada metrobüs durağında yakalanarak çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanan ve örgütte "Üsküdar ili muhasebecisi" olduğu tespit edilen Yalçın Caymaz hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında arandığı sırada metrobüs durağında yakalanarak tutuklanan ve örgütte "Üsküdar ili muhasebecisi" olduğu tespit edilen Yalçın Caymaz hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında başka bir şüphelinin itiraf içeren beyanları doğrultusunda, hakkında gözaltı kararı verilen ve yapılan çalışmalar sonucunda metrobüs durağında yakalanan şüpheli Yalçın Caymaz hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, şüpheli Caymaz'ın evinde bulunamadığı ve herhangi bir suç unsuruna da rastlanılmadığı, akabinde şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı anımsatılarak, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılan çalışmalar neticesinde, 15 Mayıs 2018'de Şükrübey metrobüs durağında yakalanan şüphelinin, üst aramasında, şüpheli şahsa paraflatılmış yaşam malzeme listesi bulunan not kağıtları, 5 bin 150 dolar ve 955 lira bulunduğu belirtildi.

Şüpheli Yalçın Caymaz'ın firari olduğu süreçte kaldığı evde yapılan aramada ise sahte pasaportlar, kart okuyucu, taşınabilir modem, 2 bin 100 avro ve çelik kasa ele geçirildiği anlatılan iddianamede, şüpheli hakkında ifade veren 3 kişinin de beyanları yer aldı. Söz konusu ifadelerde Caymaz'ın örgütte ''Üsküdar ili muhasebecisi'' olduğu anlatıldı.

Tutuklu Yalçın Caymaz’ın FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı, bunun üzerinden sosyal medyada FETÖ/PDY lehine paylaşımlar yaptığı belirtilen iddianamede, Caymaz'ın, eşiyle de "ByLock" üzerinden konuşmalar yaptığı aktarıldı. İddianamede, şüphelinin Bank Asya hesabında 2013 yılı Aralık ayı itibarıyla hiç para yokken, 2014 yılı sonu itibarıyla hesaptaki mevduat miktarının 23 bin 201 lira olduğu kaydedildi.

İddianamede, şüpheli Caymaz'ın örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Ataşehir Mehtap Eğitim Öğretim Kültür ve Yardımlaşma isimli şirkette 2004 yılına ait sigorta kaydının bulunduğu, ayrıca yine örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle 667 sayılı KHK ile kapatılan Manolya Eğitim Hizmetleri Tic. A.Ş. isimli firmada 2014-2016 yılları arasında sigorta kaydına rastlandığı vurgulandı.

Şüphelinin FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile bağlantısı bulunduğu, bu bağlantının yoğunluğunun "üyelik" olarak nitelendirilebilecek seviyede olduğu kanaatine varıldığı belirtilen iddianamede, Caymaz hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 7 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İddianame gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

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FETÖ’nün muhasebecisine 15 yıl hapis istemi

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