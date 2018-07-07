Erzurum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) sözde "mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Van'ın Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İbrahim Bayır, Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan ve Artvin Valiliği Hukuk Müşaviri Serdar Karal tutuklandı.
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde düzenlenen operasyonda FETÖ/PDY'nin "mülkiye büyük bölge yapılanması" üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan Bayır, Özkan ve Karal ile eski Mardin Vali Yardımcısı Mustafa Mendeş ve eski Yozgat Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından Erzurum Adliyesi'ne sevk edilen zanlılar, savcılıktaki işlemlerinin ardından sulh ceza hekimliğine çıkartıldı.
Şüphelilerden Bayır, Özkan ve Karal tutuklandı, Mendeş ve Eryılmaz ise serbest bırakıldı.
Erzurum merkezli 8 ilde örgütün "mülkiye büyük bölge yapılanması"na yönelik eş zamanlı operasyonda Bayır, Özkan, Karal, Mendeş ve Eryılmaz'ın yanı sıra eski Kilis Vali Yardımcısı Muhammet Kaya ve eski Ağrı Vali Yardımcısı Kamil Aksoy gözaltına alınmıştı.
Daha önce adliyeye sevk edilen Kaya tutuklanmış, Aksoy ise serbest bırakılmıştı.
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