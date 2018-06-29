FETÖ'nün 'Nazilli Adliyesi sözde imamına' 8 yıl hapis cezası

Bahattin ALBAYRAK/EFELER (Aydın), (DHA)- AYDIN'da, FETÖ/PDY'nin Nazilli Adliyesi sözde imamı olduğu iddia edilen Mehmet Emin C. mahkemece 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın Cumhuriyet Savcılığı'nca FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında yargılanan ve örgütün Nazilli Adliyesi sözde imamı olduğu iddia edilen Mehmet Emin C., bugün Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada 'FETÖ Silahlı Terör Örgütüne üye olmak' suçundan 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

