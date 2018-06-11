FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davası

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya bazı sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Son gelen dijital veri raporları ve tanık ifadelerinin okunmasıyla başlayan duruşmada, iddia makamı mütalaasını açıkladı.

Firari 18 sanık ile hakkında delilleri tamamlanmayan 28 sanığın dosyasının ayrılmasını talep eden iddia makamı, 8 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" ve 54 sanığın ise "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Bayram Özdemir, hakkındaki suçlamaları reddetti.

Örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock'u kullanmadığını öne süren Özdemir, "Bu iddiaların hepsi 17-25 Aralık öncesine ait iddialardır." dedi.

Savcının mütalaasına katılmadığını ifade eden tutuklu sanık Ahmet Gacar da örgüt üyesi olmadığını savundu.

Tutuklu sanık Ayhan Eren ise "Bank Asya'daki hesabıma geçen paralar çek karşılığı geçen paralardır. Katılım hesabı değildir. Zuhal AŞ'deki hissem ise yatırım amaçlıydı. Keşke bu hisseleri almasaydım. Ne geldiyse başıma bu hisseler yüzünden geldi. Satmak istedim ama alıcı çıkmadı." ifadesini kullandı.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına ertelendi.

