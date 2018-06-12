FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davası

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.
Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Hakkındaki suçlamaları reddeden, kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun ortaklarından tutuklu sanık Murat Takmaklı, amcasının oğlu Mustafa Takmaklı'nın kendisi hakkında verdiği ifadelerin yok hükmünde olduğunu söyledi.
Mustafa Takmaklı'nın şirketi ele geçirmek için kendisi aleyhinde ifade verdiğini öne süren Takmaklı, "Yurt dışına yaptığım geziler iş amaçlıydı. FETÖ ile hiçbir alakası yoktu. Hakkımdaki tanık ve gizli tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Mustafa Takmaklı her şeyi bize mal ederek kendini kurtarmak için o ifadeleri vermiştir." dedi.
Nazilli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Tülek de örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.
ByLock çıkan hattın modem hattı olduğunu öne süren Tülek, "Ben ByLock'un ne olduğunu bile bilmiyorum. Modem üzerinden yüklenmiş olabilir." ifadelerini kullandı.
Uğur Şirketler Grubu'nun ortaklarından tutuksuz sanık Zeynel Abidin Takmaklı ise örgütün içinde hiçbir zaman yer almadığını, salonda yargılanan sanıklarla oturup bir çay bile içmediğini ileri sürdü.
Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım'ın, fabrikanın üretim müdürünün, çalışanları sohbete çağırmasıyla ilgili attığı mailden haberdar olup olmadığını sorması üzerine Takmaklı, "Üretim müdürümüz yaklaşık 35 yıldır bizimle çalışıyor. Çok iyi bir ustadır. Ben onun alnının bir kere bile secdeye gittiğini görmedim. Ben fabrikada çalışanların özel hayatlarıyla ilgilenmem. Bizim fabrikada her türden insan çalışıyor. Ben zaten çalışan arkadaşlara hep mesafeli dururum." yanıtını verdi.
Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.
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