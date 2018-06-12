HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 23:03 | Son Güncelleme

26'sı tutuklu 108 sanığın yargılanmasına devam edildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 26'sı tutuklu 108 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden, kayyum atanan Uğur Şirketler Grubu'nun ortaklarından tutuklu sanık Murat Takmaklı, amcasının oğlu Mustafa Takmaklı'nın kendisi hakkında verdiği ifadelerin yok hükmünde olduğunu söyledi.

Mustafa Takmaklı'nın şirketi ele geçirmek için kendisi aleyhinde ifade verdiğini öne süren Takmaklı, "Yurt dışına yaptığım geziler iş amaçlıydı. FETÖ ile hiçbir alakası yoktu. Hakkımdaki tanık ve gizli tanık ifadelerini kabul etmiyorum. Mustafa Takmaklı her şeyi bize mal ederek kendini kurtarmak için o ifadeleri vermiştir." dedi.

Nazilli E Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanık Mustafa Tülek de örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları reddetti.

ByLock çıkan hattın modem hattı olduğunu öne süren Tülek, "Ben ByLock'un ne olduğunu bile bilmiyorum. Modem üzerinden yüklenmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

Uğur Şirketler Grubu'nun ortaklarından tutuksuz sanık Zeynel Abidin Takmaklı ise örgütün içinde hiçbir zaman yer almadığını, salonda yargılanan sanıklarla oturup bir çay bile içmediğini ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım'ın, fabrikanın üretim müdürünün, çalışanları sohbete çağırmasıyla ilgili attığı mailden haberdar olup olmadığını sorması üzerine Takmaklı, "Üretim müdürümüz yaklaşık 35 yıldır bizimle çalışıyor. Çok iyi bir ustadır. Ben onun alnının bir kere bile secdeye gittiğini görmedim. Ben fabrikada çalışanların özel hayatlarıyla ilgilenmem. Bizim fabrikada her türden insan çalışıyor. Ben zaten çalışan arkadaşlara hep mesafeli dururum." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti duruşmayı yarına erteledi.

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildiŞirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi
Fatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptıFatih Camii'nde 10 bin kişi iftar yaptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
FETÖ dava duruşma Nazilli iş adamları yapılanması PDY

En Çok Okunan Haberler

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'ın istihbarat iddiasına Muharrem İnce'den cevap: İstihbarat seni kandırmış

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Tavuk devi Keskinoğlu’ndan konkordato başvurusu

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

İlginizi Çekebilir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan Eskişehir'de sürpriz kıraathane ziyareti

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

Van'da uçurumdan atlayan koyunu 500 koyun takip etti! Hepsi telef oldu!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

İYİ partiden zehir zemberek sözlerle istifa eden Ruhat Mengi şimdi İnce’nin tarafına geçti!

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

Bakan Mevlüt Çavuşoğlu duyurdu: FBI'dan FETÖ soruşturması

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

TEM’de zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, 10 kilometre kuyruk oluştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.