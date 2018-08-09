FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik dava kapsamında 77 sanık hakkında mütalaasını açıklayan iddia makamı, 68 sanığa ceza talep etti.
Duruşmada tutuklu sanıklardan Uğur Şirketler Grubu ortağı Murat Takmaklı'nın tahliyesine karar verildi.
Örgütün Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik 21'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edildi.
Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'ndaki duruşmaya tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Hakkındaki iddiaları reddeden tutuksuz sanık E.E, örgütün şifreli haberleşme aracı ByLock'u indirmediğini, yüklemediğini savundu.
Örgütle iltisakı bulunduğu gerekçesiyle kapatılan dernekler arasında yer alan Nazilli Sanayici İş Adamları Derneği'nden (NASİAD) 2011'de ayrıldığını kaydeden E.E, "Ben mütevellinin ne olduğunu bilmiyorum. Polisteki ifademde çok stres altındaydım. O gün NASİAD üyelerini saydım. 'Bu FETÖ'cü, bu değildir' demedim." dedi.
"Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan yargılanan tutuklu sanık Fatih Zeyrek de hakkındaki tanık beyanlarını kabul etmediğini belirterek tanıkların beyan ettiği gibi örgüt evlerinde ders anlatmadığını, sadece dershane öğretmenliği yaptığını ileri sürdü.
İddia makamı, 15'i firari, 16'sı delil toplama işlemleri devam eden toplam 31 sanığın dosyasının ayrılmasını istedi, kalan 77 sanık hakkında mütalaa verdi.
Davada 58 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan, 10 sanığın "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını isteyen iddia makamı, 9 sanığın beraatini talep etti.
Mahkeme heyeti ara kararında, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla tutuklu yargılanan Uğur Şirketler Grubu ortaklarından Murat Takmaklı'nın dosyasının ayrılmasına, Takmaklı hakkındaki gizli tanık beyanlarındaki çelişki ve Bank Asya sonuçlarının henüz gelmemesinden dolayı sanığın tahliyesine karar verdi.
Duruşma yarına ertelendi.
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