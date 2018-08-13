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FETÖ'nün Nazilli iş adamları yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2018 17:58 | Son Güncelleme

"Silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından yargılanan 63 sanığa 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Nazilli iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 20'si tutuklu 108 sanıktan 63'ü 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.

Aydın 2. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada son sözleri sorulan sanıklar, örgüt üyesi olmadıklarını ileri sürererk beraat ve tahliyelerini talep etti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, 74 sanıktan 63'üne, "silahlı terör örgütüne üye olma ve silahlı terör örgütüne yardım" suçlarından 2 yıl 1 ay ila 12 yıl arasında değişen hapis cezası verdi. Tutuksuz yargınlanan 11 sanık beraat etti.

Heyet, tutuklu sanıktan 11'inin tahliyesine ve 7'sinin tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Mahkeme tarafından 7 yıl 6 ay hapis cezası alan tutuksuz sanık Ergin Ekimci'nin tutuklanması yönünde karar çıktı.

Öte yandan Uğur Şirketler Grubu ortaklarından tutuksuz sanıklar Zeynel Abidin Takmaklı ve kardeşi Muhammet Celali Takmaklı'ya örgüt üyeliğinden 7 yıl 6'şar ay hapis cezası veren heyet, sanıkların yaş ve sağlık durumundan dolayı adli kontrol şartı hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Hakkındaki deliller tamamlanmayan 2'si tutuklu 34 sanığın dosyası ise önceki duruşmalarda tefrik edilmişti.

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dava FETÖ iş adamları mahkeme

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