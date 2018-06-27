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FETÖ'nün Nazilli yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 19:01 | Son Güncelleme

10'u tutuklu 19 sanığın yargılandığı davada sanıklara 4 yıl 7 ay ile 8 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezası verildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ) Nazilli yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında yargılanan 10'u tutuklu 19 sanık için mahkeme heyeti kararını açıkladı. Sanıklara 4 yıl 7 ay ile 8 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezaları verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına, sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Sanık ve avukatlarının esasa ilişkin savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet, tutuklu ve tutuksuz sanıklara 4 yıl 7 ay ile 8 yıl 8 ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Heyet, tutuklu sanıklardan 7'şer yıl 4'er ay hapis cezası alan Arif Yavaş, Hasan Kocacenk, Hüseyin Kurun ve Mustafa Karaoğlu'nun hükümle birlikte tahliyesine hükmetti.

Diğer tutuklu sanıklardan Yasin Gürdal'a 8 yıl 8 ay, Cemal Çakıroğlu ve Sabit Yavuz'a 8'er yıl, Mustafa Onur Kılıç ile Salih Süngü'ye 7'şer yıl 8 ay, Nihat Yılmaz'a 7 yıl 4 ay hapis cezası veren heyet, bu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını kararlaştırdı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ hapis Nazilli yapılanması

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