HABER

FETÖ'nün Nazilli'deki iş adamları yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.03.2018 23:28 | Son Güncelleme

108 sanığın yargılandığı davada, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutmanın ortaklarından Murat Takmaklı'nın da bulunduğu 5 tutuksuz sanık tutuklandı - ByLock kullandığını inkar eden tutuklu sanık Aytan, konuşma içerikleri okununca kabul etti

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli'deki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutmanın ortaklarından Murat Takmaklı'nın da bulunduğu 5 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.

Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya, sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Bayram Özdemir, suçlamaları reddetti.

Örgütün kapatılan dernekleri arasında yer alan Nazilli Sanayici ve İş Adamları Derneğinde (NASİAD) 2008 ile 2014 yılları arasında çalıştığını aktaran Özdemir, "2014 yılının Mart ayında kendi isteğimle dernekteki işimden istifa ettim. Bu dernekte çalıştığım için pişmanım. Hakkımdaki ByLock kullandığım yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Ben FETÖ/PDY üyesi değilim." dedi.

Tutuklu sanık Mehmet Aytan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Önceki duruşmalarda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Aytan'a, Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, "Senin ByLock içeriklerin geldi. İçeriklerde, 'Nazilli il olmuş hizmette', '800 bin işini halletin mi?', 'Buradakinden şefkat tokadı yer miyim?', 'Bu işte sıra olmuyor, adamını bulan hallediyor' gibi yazışmalar var. Bu içerikler sana mı ait?" sorusunu yöneltti.

Sorunun ardından ByLock kullandığını kabul eden Mehmet Aytan, "Bu celseye kadar bunu kabul etmedim. Çok kısa bir süre kullandığım için hatırlayamadım." yanıtını verdi.

Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan K.D. ise tutuksuz sanık E.A'nın örgüt üyesi olduğunu iddia etti.

Sanığı 15 Temmuz sonrasında da örgütün toplantılarında gördüğünü öne süren K.D, "Örgütün Nazilli'deki okulları devlete devredilirken sanık da oradaydı. Devir teslimi üzgün ve ağlayarak takip etti. Örgüt içindeki tam pozisyonunu bilmiyorum ama kendisi kıdemli Fetullahçıdır." şeklinde beyanda bulundu.

Tanığın iddialarını kabul etmeyen E.A, devir teslimin yapıldığı dönemde okulun bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu, bu sebeple orada bulunduğunu öne sürdü.

Sanıkların savunmalarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, firari 19 sanık ile evrakları ve delilleri tamamlanmayan 27 sanığın dosyalarının ayrılmasını, geri kalan 62 sanıktan 52'sinin "Silahlı terör örgütü üyeliği", 10 sanığın ise "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıklardan, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutmanının ortaklarından Murat Takmaklı'nın da olduğu 10'unun tutuklanmasını talep etti.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Murat Takmalı, Mehmet Arslan, Niyazi İnanlı, Ekrem Aytekin ve Fatih Zeyrek'in tutuklanmasına karar verdi.

Kararın ardından duruşma salonununda bulunan Takmaklı, Arslan, Aytekin ve Zeyrek tutuklanırken, duruşmaya katılmayan Niyazi İnanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.

Duruşma, 11 Haziran'a ertelendi.

Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı! Şamil Tayyar'ın iddiası ortalığı karıştırdı!
Fethullah Gülen o ülkeye gitmek istiyor!Fethullah Gülen o ülkeye gitmek istiyor!
1800 asker görevden uzaklaştırıldı1800 asker görevden uzaklaştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ Nazilli iş adamları yapılanması PDY

En Çok Okunan Haberler

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Ölen annesinin erkek olduğunu öğrenen kıza ikinci şok!

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

Nil Makaracı eşcinsel olduğu için diziden kovulduğunu iddia etti

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Yunanistan Başbakanı Çipras: Ege'de sıcak temas yaratan kendi ayağına kurşun sıkar

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

Survivor'da Turabi Adem kavgasında neler oldu? 'Her şey bir şarkıyla başladı...'

İlginizi Çekebilir

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

Hain pusu: 1 asker şehit, 2 asker yaralı

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

'Tosun'a kötü haber! Türkiye'den Çiftlik Bank ile ilgili flaş hamle!

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

Terör örgütü PKK, Sincar'dan çekiliyor

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

AK Parti'de tartışma yaratan 'FETÖ borsası' iddiasına Başbakan Yıldırım'dan açıklama

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Gerçek kahraman! Şehit pilot, F-16 köyün üzerine düşmesin diye kendini feda etmiş

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Hakkari'de 30 bölge, 'Özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

Darbe girişiminin komuta merkezi Akıncı Üssü'nden 13 tahliye

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

TSK'dan flaş açıklama: Afrin şehitlerinin naaşlarına ulaşıldı

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Şehit kahraman pilota son bakış! En acı fotoğraf...

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

Acil servise akın ettiler! Onlarca öğrenci hastaneye kaldırıldı

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

PKK'ya ağır darbe: Hepsi imha edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.