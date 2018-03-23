FETÖ'nün Nazilli'deki iş adamları yapılanması davası

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli'deki iş adamları yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında açılan 18'i tutuklu 108 sanığın yargılandığı davada, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutmanın ortaklarından Murat Takmaklı'nın da bulunduğu 5 tutuksuz sanığın tutuklanmasına karar verildi.
Aydın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya, sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.
Hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla dava açılan tutuklu sanık Bayram Özdemir, suçlamaları reddetti.
Örgütün kapatılan dernekleri arasında yer alan Nazilli Sanayici ve İş Adamları Derneğinde (NASİAD) 2008 ile 2014 yılları arasında çalıştığını aktaran Özdemir, "2014 yılının Mart ayında kendi isteğimle dernekteki işimden istifa ettim. Bu dernekte çalıştığım için pişmanım. Hakkımdaki ByLock kullandığım yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Ben FETÖ/PDY üyesi değilim." dedi.
Tutuklu sanık Mehmet Aytan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.
Önceki duruşmalarda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Aytan'a, Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, "Senin ByLock içeriklerin geldi. İçeriklerde, 'Nazilli il olmuş hizmette', '800 bin işini halletin mi?', 'Buradakinden şefkat tokadı yer miyim?', 'Bu işte sıra olmuyor, adamını bulan hallediyor' gibi yazışmalar var. Bu içerikler sana mı ait?" sorusunu yöneltti.
Sorunun ardından ByLock kullandığını kabul eden Mehmet Aytan, "Bu celseye kadar bunu kabul etmedim. Çok kısa bir süre kullandığım için hatırlayamadım." yanıtını verdi.
Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan K.D. ise tutuksuz sanık E.A'nın örgüt üyesi olduğunu iddia etti.
Sanığı 15 Temmuz sonrasında da örgütün toplantılarında gördüğünü öne süren K.D, "Örgütün Nazilli'deki okulları devlete devredilirken sanık da oradaydı. Devir teslimi üzgün ve ağlayarak takip etti. Örgüt içindeki tam pozisyonunu bilmiyorum ama kendisi kıdemli Fetullahçıdır." şeklinde beyanda bulundu.
Tanığın iddialarını kabul etmeyen E.A, devir teslimin yapıldığı dönemde okulun bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu, bu sebeple orada bulunduğunu öne sürdü.
Sanıkların savunmalarının ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan iddia makamı, firari 19 sanık ile evrakları ve delilleri tamamlanmayan 27 sanığın dosyalarının ayrılmasını, geri kalan 62 sanıktan 52'sinin "Silahlı terör örgütü üyeliği", 10 sanığın ise "Silahlı terör örgütüne yardım" suçundan cezalandırılmasını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, tutuksuz sanıklardan, aralarında kayyum atanan Uğur Soğutmanının ortaklarından Murat Takmaklı'nın da olduğu 10'unun tutuklanmasını talep etti.
Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamalarının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.
Tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Murat Takmalı, Mehmet Arslan, Niyazi İnanlı, Ekrem Aytekin ve Fatih Zeyrek'in tutuklanmasına karar verdi.
Kararın ardından duruşma salonununda bulunan Takmaklı, Arslan, Aytekin ve Zeyrek tutuklanırken, duruşmaya katılmayan Niyazi İnanlı hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Duruşma, 11 Haziran'a ertelendi.
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