FETÖ'nün Nazilli'deki iş adamları yapılanması davası

Tutuklu sanık Mehmet Aytan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yaptı.

Örgütün kapatılan dernekleri arasında yer alan Nazilli Sanayici ve İş Adamları Derneğinde (NASİAD) 2008 ile 2014 yılları arasında çalıştığını aktaran Özdemir, "2014 yılının Mart ayında kendi isteğimle dernekteki işimden istifa ettim. Bu dernekte çalıştığım için pişmanım. Hakkımdaki ByLock kullandığım yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Ben FETÖ/PDY üyesi değilim." dedi.

Önceki duruşmalarda örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı yönündeki iddiaları kabul etmeyen Aytan'a, Mahkeme Başkanı Erhan Yıldırım, "Senin ByLock içeriklerin geldi. İçeriklerde, 'Nazilli il olmuş hizmette', '800 bin işini halletin mi?', 'Buradakinden şefkat tokadı yer miyim?', 'Bu işte sıra olmuyor, adamını bulan hallediyor' gibi yazışmalar var. Bu içerikler sana mı ait?" sorusunu yöneltti.

Sorunun ardından ByLock kullandığını kabul eden Mehmet Aytan, "Bu celseye kadar bunu kabul etmedim. Çok kısa bir süre kullandığım için hatırlayamadım." yanıtını verdi.

Duruşmaya tanık sıfatıyla katılan K.D. ise tutuksuz sanık E.A'nın örgüt üyesi olduğunu iddia etti.

Sanığı 15 Temmuz sonrasında da örgütün toplantılarında gördüğünü öne süren K.D, "Örgütün Nazilli'deki okulları devlete devredilirken sanık da oradaydı. Devir teslimi üzgün ve ağlayarak takip etti. Örgüt içindeki tam pozisyonunu bilmiyorum ama kendisi kıdemli Fetullahçıdır." şeklinde beyanda bulundu.

Tanığın iddialarını kabul etmeyen E.A, devir teslimin yapıldığı dönemde okulun bağlı olduğu şirketin yönetim kurulu başkanı olduğunu, bu sebeple orada bulunduğunu öne sürdü.