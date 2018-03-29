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FETÖ'nün Nazilli'deki öğretmen yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 16:27 | Son Güncelleme

Örgütün Nazilli ilçesinde kapatılan okullarında öğretmenlik yapanlara yönelik davada, 11'i tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edildi

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Nazilli ilçesindeki örgütün kapatılan okullarında öğretmenlik yapanlara yönelik soruşturma kapsamında 11'i tutuklu 31 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya, sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Mahkeme başkanı, hakkında yakalama kararı bulunan 6 sanık, delilleri tamamlanmayan 5 sanık ve başka bir dosyayla birleştirilmesi kararlaştırılan 1 sanığın dosyasının ayrılmasına karar verildiğini açıkladı.

İddia makamı ise esasa ilişkin mütalaasında, 19 sanığın "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan cezalandırılmasını, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamını, "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanan bir sanığın ilgili madde uyarınca cezasında indirime gidilmesini talep etti.

- "15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı?"

Bolu T Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile savunma yapan tutuklu sanık Nihat Yılmaz, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek beraatını ve tahliyesini talep etti.

Örgüt üyesi olmadığını ileri süren Sabit Yavuz da "Allah bütün terör örgütlerinin belasını versin. Eğer ben terör örgütü üyesiysem benim de belamı versin. Tutuklu kaldığım süre göz önüne alınarak beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Trabzon E Tipi Cezaevi'nden SEGBİS ile savunma yapan tutuklu sanık Cemal Çakıroğlu ise ekmeğini kazanmak için örgütün kurumlarında çalıştığını ileri sürdü.

Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit'in "15 Temmuz darbe girişimini kim yaptı?" sorusuna Çakıroğlu'nun "Bilmiyorum" yanıtını vermesi üzerine Ümit, "Sen bunu bilmiyorum diyorsun ama bunu FETÖ'nün yaptığı apaçık ortada. Sen de bu örgüte bağlı okullarda çalışmışsın. Örgütün gizli haberleşme aracı olan ByLock'u kullanmışsın." dedi.

ByLock çıkan telefon hattını kendisinin kullanmadığını öne süren tutuklu sanık Arif Yavaş da "17-25 Aralık sürecinden sonra örgütün kurumlarında hem ailemi geçindirmek hem de 10 bin lira alacağım olduğu için çalıştım. Ben bu duruma geleceğini bilseydim asla çalışmazdım. Bu konuda çok pişmanım. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum." şeklinde savunma yaptı.

Bazı sanıklar ve avukatları, esasa ilişkin savunma için ek süre talep etti.

Mahkeme heyeti, ek süre taleplerini kabul ederek tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

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