FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hancı'nın yargılanması

Trabzon'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Davut Hancı'nın yargılanmasına devam edildi.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, Kocaeli 2 Nolu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hancı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, Başbakanlık adına avukat Şaziye Beşli, Hancı'nın Kanada vatandaşı da olmasından dolayı Kanada Büyükelçiliği İkinci Sekreteri ve İkinci Konsolos Cynthia Bisonnette ile sanığın avukatı ve yakınları yer aldı.

Cumhuriyet savcısı, beyanında, sanığın 15 Temmuz darbe girişiminden önce görüştüğü kişilerin haklarında FETÖ/PDY üyeliği suçlamasıyla soruşturma olup olmadığının araştırılmasına, FETÖ'nün yurt dışı yapılanmasına yönelik soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılarak sanıkla ilgili beyanların olup olmadığının sorulmasına, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu, isnat edilen suçun katalog suçlardan olması ve kaçma ihtimalinin bulunması gerekçeleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Hancı, savunmasında üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini talep etti.

Avukatların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, Hancı'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.