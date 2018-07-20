FETÖ'nün önde gelen isimlerinden Hancı'ya 15 yıl hapis cezası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) önde gelen isimlerinden olduğu iddia edilen tutuklu sanık Davut Hancı, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açılan, Kocaeli 2 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Hancı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, Cumhurbaşkanlığı adına avukat Duygu Öksüz, Hancı'nın Kanada vatandaşı da olmasından dolayı Kanada Büyükelçiliği İkinci Sekreteri ve İkinci Konsolos Cynthia Bisonnette ile sanığın avukatı ve yakınları yer aldı.

Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Kanada'da örgütün il imamlığını yaptığını, sohbet adında örgütsel toplantılar düzenlediğini, himmet adı altında örgüte para topladığını, örgüt üyelerine talimatlar verdiğini vurgulayarak 15 Temmuz darbe girişiminden bir hafta önce Türkiye'ye giriş yapmasının sanığın bulunduğu konum itibarıyla darbe girişiminden habersiz olmasının ve ülkede tesadüfen bulunmasının mümkün olamayacağını belirtti.