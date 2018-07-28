ABD’de kamuya açık internet tarama sitelerinde yer alan bilgilere göre firari Nakıboğlu ailesi üyeleri, Kaliforniya eyaletinin “Bay Area” bölgesinde San Mateo kentine bağlı Foster City semtinde, yaklaşık 2,5 milyon dolar değerindeki evde yaşıyor.

Yurt dışına firar etmeden önce baba oğul, Naksan Holding bünyesinde birçok şirkette yönetim kurulu başkanlığı ya da üyeliği görevleri yürütüyordu.

FETÖ’nün geçmişten beri en güçlü destekçisi, Gaziantep'te sanayicilik yapan Nakıboğlu ailesinden Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu, haklarında FETÖ soruşturması başlatılınca 2014 yılında Amerika’ya kaçmıştı.

NEW YORK (AA) - ERTUĞRUL CİNGİL- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "para kasası" olarak bilinen Naksan Holding'in firari isimleri Osman Nakıboğlu ve oğlu Bahaeddin Nakıboğlu’nun Amerika’daki lüks yaşamları AA tarafından görüntülendi.

Lüks villaların bulunduğu semtte, San Francisco körfezine bağlanan ve üzerinde yapay adaların bulunduğu kanal yer alıyor.

Nakıboğlu ailesi üzerine kayıtlı görünen lüks villa ise içerisindeki tekne ve kayıkların bulunduğu kanal manzarasını gören konumuyla dikkati çekiyor.

Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu’nun şu anda kaldıkları kanal manzaralı villalarından önce oturduğu tespit edilen konut ise Los Altos semtinde bulunurken, buranın değerinin de yaklaşık 5,5 milyon dolar olduğu öğrenildi.

Firari Osman ve Bahaeddin Nakıboğlu’nun, 7’si yatak odası olmak üzere 12 odası, 6 banyosu, 3 büyük terası ve geniş bahçesi bulunan iki katlı lüks villadan taşındıkları anlaşılıyor.

\

- Baba oğul 22 milyon dolar kaçırdılar

Naksan Holding bünyesinde enerjiden nakliyata, inşaattan teknolojiye birçok alanda faaliyet gösterilen 51 şirkettin bir çoğunda tepe yönetici olan baba ve oğulun, haklarındaki yargı sürecine rağmen bazı kaynakları yurt dışına kaçırdığı ortaya çıkmıştı.

Gaziantep’in çeşitli yerlerindeki iş yeri, konut, iş hanı gibi taşınmazların satılarak paranın parça parça Osman Nakıboğlu hesabına aktarıldığı ve bu miktarın yaklaşık 22 milyon dolar olduğu belirlenmişti.