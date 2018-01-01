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FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 01.01.2018 12:31 | Son Güncelleme 4 saat önce

Adana'da silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin ‘para kasası’ olduğu öne sürülen ve terör örgütü liderinin çağrısıyla bir bankaya 50 milyon lira yatıran firari iş adamı teslim olup itirafçı oldu.

FETÖ'nün 'para kasası' iş adamı itirafçı oldu

Adana’da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) ‘para kasası’ olduğu öne sürülen ve örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in çağrısıyla bir bankaya 50 milyon lira yatıran firari iş adamı teslim olup, itirafçı oldu.

FETÖ/PDY’ye finans desteği sağladığı gerekçesiyle Kadı kardeşlerin ortak oldukları 3 şirkete, 4 Nisan 2016 tarihinde ‘kayyum’ atandı. Karardan 12 gün sonra Mehmet Kadı, İstanbul’da şirketlerine ait malzemeleri usulsüz bir şekilde sattığı ihbarı üzerine yakalandıktan sonra iş yerindeki paralara da el konuldu. Kadı, tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalırken, örgütün ‘para kasası’ olduğu iddia edilen ağabeyi Halil Kadı ise kaçtı.

Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen 104 sanıklı davada, ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ ve ‘terör örgütüne finans sağlamak’ suçlarından hakkında 25 yıla kadar hapis cezası istenen iş adamı Halil Kadı’nın, yurt dışına kaçtığı sanılıyordu. Polis tarafından her yerde aranan Kadı, ailesiyle birlikte Adana Adliyesi’ne gelerek teslim oldu. İlk kez hakim karşısına çıkan Halil Kadı, ‘Etkin Pişmanlık Yasası’ndan faydalanmak için ‘itirafçı’ oldu. Yaklaşık 8 saat boyunca mahkemede ifadesi alınan Kadı, tam 20 sayfalık itirafta bulundu. Yurtdışına hiç kaçmadığını ve firari olduğu süreçte Türkiye’de farklı kentlerde saklandığını belirten Kadı, polise yakalanmamak için de sürekli adres değiştirdiğini anlattı.

Fetullah Gülen’in çağrısıyla ‘Bank Asya’ya 50 milyon lira yatırdığı belirlenen Halil Kadı, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kadı’nın cezaevine nakli esnasında bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

Kadı kardeşlerin sahibi olduğu ve Türkiye’nin tekstil devlerinden biri olan ‘Karteks Tekstil’in de aralarında bulunduğu şirketin İstanbul’daki yönetim merkezine polisler şok bir baskın düzenlemişti. Söz konusu baskında TMSF’den kaçırılmak istenen 30 milyon tutarında çek ve 85 bin Türk Lirası da duvardaki gizli bölmede ele geçirilmişti.

Ayrıca, Halil Kadı'nın kardeşleriyle birlikte ortağı olduğu Karteks Tekstil ve Enerji ile Karses Enerji şirketlerindeki hisselerine kayyum atanmıştı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
adana FETÖ halil kadı

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
iyiiyi yine para bulunmuş artık salıverin adamı zaten saraya fetocu değil para lazım hah ha hah ha
paralara bak her şeyleri para inançları hikayeden başka bir şey değil,
yahu bunların hepsi itirafçı, böyle giderse sanık kalmayacak....
bu kadı lar riderin en yakını değilmiydi
hapisden vatan hainliğinden kurtulmak isteyen itirafçı oluyor ülkeye bak yaa peki daha sonra ne olacak bu hainlerin gidişatı kime hizmet edecek kimin gemisine binip düdük çalacaklar bunlar asla serbest bırakılmamalı ama dinleyen nerde diğer tarafda onlardan daha az yada hiç suçu olmayanlar ceza evlerinde yatıyor yazık değilmi onlarada heeee işleyenler sonlarını düşünmeden yediler içdiler eğlendiler parayı para yapdılar kıl bile koparılmadı hiç birinden
SAHİ,İÇERİDE KAÇ KİŞİ KALDI ACABA?
bunların dini imanı para
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