ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi oldukları ya da örgüte yardım ettikleri iddiasıyla yargılanan ve aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanıktan 19'una, 2 yıl 1 ay ile 10 yıl 7 ay 15 gün arasında değişen hapis cezası verildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen 10 tutuklu ve 10 tutuksuz sanık ile avukatları, duruşma salonunda hazır bulundu. FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Memduh Çıkmaz ise duruşmaya, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşmada, son savunmaları alınan sanıklardan Çıkmaz, samimi beyanlarla mahkemeye yardımcı olmak ve adaletin tecelli etmesi için ifade verdiğini öne sürdü.

"Rabbimin huzurunda çıktığım zaman elimde bir şeyler olması için ve sadece Allah rızası için cemaate girdim" ifadelerini kullanan Çıkmaz, şunları kaydetti: