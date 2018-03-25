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FETÖ'nün "para kasası"na operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 13:31 | Son Güncelleme

Eskişehir'de FETÖ'nün Karaman'daki "para kasası" olduğu iddiasıyla aranan şüpheli yakalandı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde "terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan Süleyman Ç'nin Eskişehir'de olduğunu belirledi.

Ekipler, Süleyman Ç'yi, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki tramvay durağında yakaladı.

Terör örgütünün "Karaman muhasebecisi" ve "gizli para kasası" olduğu öne sürülen şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Karaman'a gönderileceği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Eskişehir Karaman operasyon zanlı

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