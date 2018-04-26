HABER

FETÖ'nün "para kasası"nın beyanları inandırıcı bulunmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 19:51 | Son Güncelleme

Çorum'da FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da aralarında bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, beyanlarının inandırıcı ve samimi olmadığı gerekçesiyle Çıkmaz'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmamasını istedi

ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin dava kapsamında, aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Çıkmaz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celselerdeki iddialarla ilgili savunma yapmak isteyen bazı sanıklara söz verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısından mütalaasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, tutuklu sanıklardan Ali Arukan'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılmasını, aynı suçtan yargılanan Memduh Çıkmaz'ın da aralarında bulunduğu diğerlerinin, eylem ve faaliyetlerinin örgüt üyeliği ile sınırlı kaldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Cumhuriyet Savcısı ayrıca Çıkmaz'ın beyanlarının inandırıcı ve samimi olmadığı gerekçesiyle etkin pişmanlık hükümlerinden faydalandırılmaması talebinde bulundu.

Mütalaanın ardından savunmaları istenen sanıklar, yaklaşık 2 yıldır cezaevinde bulunduklarını belirterek, tahliyelerini istedi.

Çıkmaz ise samimi beyanlarla mahkemeye yardımcı olmak ve adaletin tecelli etmesi için ifade verdiğini ileri sürdü.

"Sağlık sorunlarım nedeniyle sağlıklı ifade veremiyorum. Romatizma ve alerjim had safhada. Sürekli terliyorum. Her namazdan sonra çamaşırlarımı değiştirmek zorunda kalıyorum. Kafamın içerisinde adeta matkap çalışıyor." ifadelerini kullanan Çıkmaz, "Bunlara rağmen etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için hatırladıklarımı beyan ettim." dedi.

Bazı sanık avukatları da müvekkillerinin berat ve tahliyesi başta olmak üzere çeşitli taleplerde bulundu.

Verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Recep Koçak'ın, suç delillerinin sabit olması ve sağlık sorunları bulunması dolayısıyla adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini kararlaştırdı.

Mahkeme heyeti, mütalaaya karşı sanık ve avukatlarının savunma yapabilmeleri için duruşmayı erteledi.

İddianamede, tutuklu sanıklardan 4'ü için "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçundan 15 yıldan 22 yıla, diğerleri için de "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Akşener ile Karamollaoğlu görüştüAkşener ile Karamollaoğlu görüştü
Gizli toplantı şifresi deşifre olduGizli toplantı şifresi deşifre oldu
SP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyorSP'li yönetici: Gül'ün adaylığına CHP sıcak, Akşener iknaya çalışılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Çorum duruşma FETÖ/PDY Memduh Çıkmaz

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Pınar Altuğ'un seks itirafı şaşkına çevirdi

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Emrah balıkçıda kriz çıkardı

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

Son dakika! Meral Akşener-Temel Karamollaoğlu görüştü

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

'Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olmasını FETÖ istiyor'

İlginizi Çekebilir

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

3 kadın teröristten kan donduran itiraflar!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! Ahmet Davutoğlu 24 Haziran seçiminde aday olmayacak!

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Son dakika! 24 Haziran seçimi için peş peşe istifa haberleri geliyor

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Yıldırım'dan Abdullah Gül yorumu: Bir projeydi! Patladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Bunun adı vahşet! Haydarpaşa Limanı'nda 120 tilki kürkü ele geçti

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

Gazi Üniversitesi karıştı! Öğrencilerin protestosu sırasında ateş açıldı

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

ABD'den yeni Suriye kararı! Mattis: Çekilmiyoruz, savaşı genişletiyoruz

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

Kanal D Haber'de Ahmet Hakan ile yollar ayrıldı! İşte yerine gelen isim

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.