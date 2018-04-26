ÇORUM (AA) - Çorum'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin dava kapsamında, aralarında örgütün "para kasası" olarak bilinen iş adamı Memduh Çıkmaz'ın da bulunduğu 11'i tutuklu 21 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, FETÖ'nün "para kasası" olarak bilinen ve MİT operasyonuyla Sudan'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklanan iş adamı Çıkmaz, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmaya, örgütün kentteki mütevelli heyeti üyeleri ve üst yöneticileri oldukları iddia edilen tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve avukatları katıldı.

Duruşmada, önceki celselerdeki iddialarla ilgili savunma yapmak isteyen bazı sanıklara söz verilmesinin ardından Mahkeme Başkanı, Cumhuriyet Savcısından mütalaasını istedi.

Cumhuriyet Savcısı, mütalaasında, tutuklu sanıklardan Ali Arukan'ın "silahlı terör örgütü yöneticisi olmak" suçundan cezalandırılmasını, aynı suçtan yargılanan Memduh Çıkmaz'ın da aralarında bulunduğu diğerlerinin, eylem ve faaliyetlerinin örgüt üyeliği ile sınırlı kaldığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.