FETÖ'nün PAÜ yapılanması davası

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan 33'ü tutuklu 115 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın 7. duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının yeni tanık dinlenmesi ile ilgili isteklerini kabul etmedi.

Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversitedeki amacının YÖK tarafından belirlenen kadroları ele geçirmek, bu kadrolara kendi üyelerini yerleştirerek kurumun tamamen yönetimini ele alıp yasal görünümle örgüt üyeleri dışında hiç kimsenin yönetime katılmasına, çalışmasına izin vermemek olduğunu belirtti.

Savcı, eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı'nın ise rektörlük seçimlerinde FETÖ/PDY'nin üniversitedeki üyeleriyle birlikte hareket ettiğini, örgütün üniversitede örgütlenmesini sağladığını, örgütün "Denizli imamı" olarak aranan Mehmet Boz ile görüştüğünü, örgütün üniversitede bilgisi dahilinde kadrolaştığını, bu nedenlerle örgütün yöneticisini sıfatını taşıdığını ifade etti.

Duruşmaya yarın sanık avukatlarının mütalaaya yönelik savunmalarıyla devam edilecek.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile üniversiteden ihraç edilen öğretim üyesi sanıklar aralarında bulunduğu 113 sanık "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.