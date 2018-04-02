HABER

FETÖ'nün PAÜ yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 20:59 | Son Güncelleme

Denizli'de terör örgütünün üniversite yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 33'ü tutuklu 115 sanığın yargılandığı davaya devam edildi

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesindeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla dava açılan 33'ü tutuklu 115 sanığın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın 7. duruşmasına, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Mahkeme heyeti, sanıkların ve avukatlarının yeni tanık dinlenmesi ile ilgili isteklerini kabul etmedi.

Mütalaasını açıklayan savcı, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversitedeki amacının YÖK tarafından belirlenen kadroları ele geçirmek, bu kadrolara kendi üyelerini yerleştirerek kurumun tamamen yönetimini ele alıp yasal görünümle örgüt üyeleri dışında hiç kimsenin yönetime katılmasına, çalışmasına izin vermemek olduğunu belirtti.

Savcı, eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı'nın ise rektörlük seçimlerinde FETÖ/PDY'nin üniversitedeki üyeleriyle birlikte hareket ettiğini, örgütün üniversitede örgütlenmesini sağladığını, örgütün "Denizli imamı" olarak aranan Mehmet Boz ile görüştüğünü, örgütün üniversitede bilgisi dahilinde kadrolaştığını, bu nedenlerle örgütün yöneticisini sıfatını taşıdığını ifade etti.

Duruşmaya yarın sanık avukatlarının mütalaaya yönelik savunmalarıyla devam edilecek.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında aralarında eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile üniversiteden ihraç edilen öğretim üyesi sanıklar aralarında bulunduğu 113 sanık "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından yargılanıyor.

Can Dündar hakkında kırmızı bülten!Can Dündar hakkında kırmızı bülten!
Ankara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlarAnkara'dan düğmeye basıldı! Her yerde aranıyorlar
Tosun'un skandalları bitmiyor!Tosun'un skandalları bitmiyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
dava FETÖ FETÖ/PDY Pamukkale Üniversitesi üniversite

En Çok Okunan Haberler

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Eskişehirspor'da Yılmaz Vural sesleri

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Irak'ta 6 Türk kadına idam cezası!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

Nihat Doğan, Özgecan Aslan'ın babasıyla buluştu! Küfürlü paylaşımda bulundu

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

CHP'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Oyuncu Dursun Ali Sarıoğlu hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Nisan ayında kar sürprizi! Beyaza büründü

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya ağır darbe

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

Atatürk Havalimanı'nda yaşayan basketbolcuyla ilgili yeni gelişme!

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İstanbul'daki otoparkı böyle basmışlar! Mafya kamerada...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.