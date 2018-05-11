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FETÖ'nün PAÜ yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 18:42 | Son Güncelleme

Denizli'de FETÖ'nün üniversite yapılanmasını oluşturdukları gerekçesiyle haklarında dava açılan 115 sanıktan 64'ü 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezasına çarptırıldı - Davada yargılanan PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ile 47 sanık beraat etti

DENİZLİ (AA) - Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Pamukkale Üniversitesi'ndeki (PAÜ) yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 115 sanık hakkında açılan davada 64 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 8 yıl 9'ar ay arasında değişen sürelerle hapis cezası verildi, eski rektör Hüseyin Bağcı, beraat etti.

Denizli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen davanın karar duruşmasına, 26'sı tutuklu 112 sanıkla avukatları ve sanık yakınları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı son savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları, suçlamaları kabul etmedi, beraat talebinde bulundu.

Sanık ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından mahkeme heyeti, kararını açıkladı.

Mahkeme, FETÖ'nün üniversite yapılanmasında etkin rol aldıkları suçlamasıyla Hakan Yörükoğlu ile Engin Çamdere'ye 8 yıl 9 ay hapis cezası verirken, diğer 62 sanığa 1 yıl 6 ay 22'şer gün ile 7 yıl 6'şar ay arasında değişen hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, PAÜ'nün eski rektörü Hüseyin Bağcı ve eski rektör yardımcısı Ali Keskin ile 46 zanlının da beraatine hükmetti. 26 sanıktan 10'u, tutuklu kaldıkları süreler göz önüne alınarak tahliye edildi.

Firari sanıklar Ebubekir Aydoğmuş, Fahri Tercan ve Sümeyra Eliçabuk hakkındaki kamu davasının dosyadan ayrılması ve haklarındaki yakalama kararının infazının beklenmesi kararlaştırıldı.

Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, aralarında eski PAÜ rektörü Hüseyin Bağcı ile üniversiteden ihraç edilen öğretim üyelerinin de bulunduğu 115 sanık hakkında "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak", "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek" suçlarından dava açılmıştı.

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