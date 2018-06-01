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FETÖ'nün Polatlı yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Aralarında Bak Piliç'in ortakları Mehmet Hanifi Bak ve Zafer Dereköy'ün de bulunduğu 29 kişinin yargılandığı davada 14 sanık, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı - 6 kişinin beraatine hükmeden mahkeme heyeti, Bak Piliç'in ortaklarının da aralarında bulunduğu 9 sanık hakkındaki kamu davalarının ayrılarak, başka esasla görülmesine karar verdi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Polatlı yapılanmasına ilişkin, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'nin ortakları Mehmet Hanifi Bak ve Zafer Dereköy'ün de aralarında bulunduğu 29 kişinin yargılandığı davada 14 sanık, 6 yıl 3 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın karar duruşmasına tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların son sözlerini dinledikten sonra kararını açıklayan mahkeme, Bak Piliç'in ortakları Mehmet Hanifi Bak ve Zafer Dereköy'ün yanı sıra Fatih Yurdakul, Mehmet Hasdoğan, Osman Karal, Sezai Çiftci, Talha Önel, Ahmet Şahin ve Ömer Esener hakkındaki kamu davalarının ayrılmasına, firari sanıklar Dereköy, Yurdakul, Hasdoğan, Karal, Çiftci ve Önel hakkındaki yakalama emirlerinin infazının beklenmesine hükmetti.

Sanıklardan örgütün sözde Polatlı imamı Ramazan Yumak, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı, tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan İsmail Uysal, Hasan Can ve Mesut Öz'ü, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 7 yıl 6'şar ay, Cevat Uzuner ve Mustafa Nuri Akdoğan'ı 6 yıl 10 ay 15'er gün, Doğan Çiftci, Zeki Uygur, Ceyhun Sirel ve Ahmet Uzuner'i de aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanıklar Enver Yıldırım'a 6 yıl 8 ay, Fikret Işık, Zafer Türkoğlu ve Recep Ali Karal'a da 6 yıl 5 ay 15'er gün hapis cezası verildi.

Sanıklardan Sıtkı Taner Çiftci, Abdurrahman Cevizci, Bedrettin Demirgil, Yusuf Bilir, Ahmet Aldağ ve Yıldıray Akdoğan ise beraat etti.

Mahkeme, sanıklardan Mehmet Hanifi Bak'ın avukatının, Bak Piliç Entegre Tavukçuluk AŞ'ye atanan kayyımın görevinin denetim kayyımı olarak değiştirilmesine yönelik talebini reddetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ Polatlı yapılanması

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