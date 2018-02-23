KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, örgütün "polis imamı" olduğu iddiasıyla yargılanan eski öğretmene 18 yıl hapis cezası verildi.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya KHK ile meslekten ihraç edilen Bekir Sülünat ve avukatı katıldı.

Cumhuriyet savcısı, sanığın FETÖ'nün hiyerarşik yapısı içinde yer alması nedeniyle iddianamede üzerine atılı suçlardan ceza verilmesini talep etti.

Örgüt yapılanması içerisinde Kırşehir'de bir polis grubunun sözde imamı olduğu ileri sürülen Sülün, savunmasında, örgüt üyesi olmadığını ve hiyerarşik yapı içinde bulunmadığını iddia ederek, tahliye ve beraatını istedi.

Duruşmaya ara veren mahkeme heyeti, yapılan değerlendirmenin ardından Bekir Sülün'e 18 yıl hapis cezası verdi.