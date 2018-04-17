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FETÖ'nün "polis mahrem imamı" yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 12:30 | Son Güncelleme

FETÖ'nün Samsun Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" Oktay Akalan, Manisa'da gözaltına alındı

FETÖ/PDY'nin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla aranan Oktay Akalan, Manisa'da yakalandı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgütün "polis mahrem imamı" olduğu iddiasıyla hakkında yakalama kararı çıkartılan Akalan'ın, Samsun Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Manisa'da olduğunu tespit edildi.

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kapatılan Canik Başarı Üniversitesinin öğrenci işleri daire başkanı Akalan, Manisa'daki birimlerle yapılan irtibat sonucu gözaltına alındı.

Örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüpheli, Samsun'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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