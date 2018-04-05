"FETÖ'NÜN RESTORANI" DAVASINDA 2 TAHLİYE 

Haber: Ümit TÜRK -İSTANBUL DHA

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün gizli toplantılarının yapıldığı ve toplanan himmetlerin şirket geliriymişim gibi sisteme aktarıldığı iddia edilen Maltepe'deki "Pinhan Restaurant"ta ilişkin 7'si tutuklu 12'si firari 45 sanığın yargılandığı davada mahkeme, 2 sanığın tahliyesine karar verdi.

İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada sanıklar ile avukatları savunmalarını yaptıktan sonra mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan Çelik ve Hüseyin Çelik'in tutuklu kaldıkları süre, mevcut delil durumu, suçun vasıf ve mahiyetinin değişme ihtimalini dikkatte alarak adli kontrol hükümleri uygulanarak tahliyesine karar verdi.

EV HAPSİ VERİLDİ

Heyet, adli kontrol kapsamında serbest kalan sanıklar hakkında yurt dışına çıkış yasağı koyulmasına ve elektronik kelepçe takılmasına hükmetti. 5 tutuklu sanık hakkında ise mevcut delil durumu, Bylock kullancısı olması, havaalanı giriş-çıkış kayıtları, dijital malzemelerin dökümleri ve HTS kayıtlarını dikkate alan heyet, sanıkların bu hallerinin devamına karar verdi.

Mahkeme heyeti, firari 12 sanık hakkında ise haklarında çıkarılan yakalama kararının devamına hükmetti. Diğer eksiklerin giderilmesine karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.