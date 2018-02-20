"FETÖ'nün Sakarya yapılanması" davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu, 29'u firari 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu bir sanık ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ifadesi alınan tanık İ.Ö, tutuklu sanık Yalçın Tabanlı'yı tanıdığını söyledi.

Sanık Tabanlı'nın, kendisinin imam hatip olarak görev yaptığı cami cemaatinden olduğunu belirten tanık İ.Ö, "Sanığın FETÖ ile ilgili irtibatının olup olmadığını bilmiyorum. Cami cemaatinden İ.Y, 'Yalçın Tabanlı darbe teşebbüsünden 2 ay evvel kadar önce darbe olacağını söylemiş', muhabbet ederken bunu bana söyledi. Ben bu durumu İ.Y'den duydum. Bilgim bu kadardır." diye konuştu.

Tanık ifadesine karşı söz verilen sanık Tabanlı, "Darbeyi bildiğime dair bir şey söylemedim. Devletimin bilmediği bir şeyi ben bilemem. Darbeyi önceden kesinlikle bilmiyordum. Muhabbet sırasında darbe kelimesi geçmiş olabilir. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum." dedi.