"FETÖ'nün Sakarya yapılanması" davası

Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin 19'u tutuklu, 29'u firari 72 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonu'ndaki duruşmada, tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları hazır bulundu. Tutuklu bir sanık ise duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.
İki celse arasında gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından ifadesi alınan tanık İ.Ö, tutuklu sanık Yalçın Tabanlı'yı tanıdığını söyledi.
Sanık Tabanlı'nın, kendisinin imam hatip olarak görev yaptığı cami cemaatinden olduğunu belirten tanık İ.Ö, "Sanığın FETÖ ile ilgili irtibatının olup olmadığını bilmiyorum. Cami cemaatinden İ.Y, 'Yalçın Tabanlı darbe teşebbüsünden 2 ay evvel kadar önce darbe olacağını söylemiş', muhabbet ederken bunu bana söyledi. Ben bu durumu İ.Y'den duydum. Bilgim bu kadardır." diye konuştu.
Tanık ifadesine karşı söz verilen sanık Tabanlı, "Darbeyi bildiğime dair bir şey söylemedim. Devletimin bilmediği bir şeyi ben bilemem. Darbeyi önceden kesinlikle bilmiyordum. Muhabbet sırasında darbe kelimesi geçmiş olabilir. Aleyhte olan hususları kabul etmiyorum." dedi.
Duruşmada görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıkların bu hallerinin devamını ve esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için süre verilmesini talep etti.
Söz alan sanık Durmuş Ali Çolak'ın avukatı, mahkeme başkanının hem soruşturma hem de kovuşturma sırasında görev yaptığını belirterek, reddihakim talebinde bulundu.
Verilen aranın ardından reddihakim talebinin daha sonra değerlendirileceğine karar veren mahkeme heyeti, duruşmaya devam etti.
Söz alan sanık avukatları, dava dosyasına giren belge ve tanık ifadelerinden aleyhte olan hususları kabul etmediklerini aktararak, müvekkillerinin tahliyelerini istedi.
Söz alan sanıklar da aleyhte olan hususları kabul etmediklerini, uzun süre tutuklu bulunduklarını dile getirerek, tahliyelerini istedi.
Tutuklu sanıklardan Osman Tetik, Ferhat Tanta ve Ali Dursunoğlu'nun adli kontrol şartı ve yurt dışı yasağı konularak tahliyesine karar veren mahkeme heyeti, aralarında örgütün elebaşısı Fetullah Gülen'in de bulunduğu firari 29 sanığın dosyasını ayırdı.
Mahkeme heyeti, reddihakim talebinin mahkeme başkanının bulunmadığı bir oturumda karara bağlanılacağına, esas hakkındaki mütalaasını açıklamak için cumhuriyet savcısına süre verilmesine hükmederek, duruşmayı 12 Mart'a erteledi.
- İddianameden
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 959 sayfalık iddianamede, örgütün "himmet" yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtildi.
Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamadan itaat eden ve maddi gücü yerinde olanların seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şöyle denildi:
"Her üç mütevelli heyetinden bir mali heyet teşekkül edecek şekilde isimler seçilmiştir. Mali heyetler, yurt dışında bulunan örgüte ait yurt ve okulların yapımı için ihtiyaç duyulan paranın, hangi mütevelli heyetinden ne kadar toplanacağına karar vermektedir. Mali heyet toplantıları, dünyanın her yerinde salı günleri sabah namazından sonra gerçekleştirilmekte ve bu toplantılara mütevelli heyet sohbet hocalarının da katıldığı anlaşılmıştır."
İddianamede, "üst mütevelli ve mütevelli heyeti, il, bölge, özel sektör imamları ve il imam yardımcıları"nın da arasında bulunan 72 sanık hakkında "anayasayı ihlal" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla da 7 yıl altışar aydan 15'er yıla kadar hapis cezası isteniyor.
Ayrıca, iddianamede örgüt elebaşı Fetullah Gülen için "anayasayı ihlal" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütü kurma ve yönetme" suçlamasıyla 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep ediliyor.
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