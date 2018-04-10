Sakarya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) şehir yapılanmasına ilişkin, 14'ü tutuklu 43 sanığın yargılanmasına devam edildi. Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmanın ikinci gününe bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı. Sanık ve avukatları, cumhuriyet savcısının bir önceki duruşmada verdiği esas hakkındaki mütalaasına ilişkin savunmalarını yapmaya devam etti. Sanık avukatları, mütalaaya katılmadıklarını belirterek, müvekkillerinin beraatlarını, mahkeme heyeti aksi kanaatte ise lehe olan hususların, yasal indirimlerin kullanılmasını talep etti. Tutuklu sanık Tacettin Başer, savunmasında avukatının beyanlarına katıldığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi. Örgüte finans sağlamadığını öne süren Başer, "Zaman Gazetesi ve Sızıntı Dergisi aboneliğim yoktur. Zaman Gazetesini diğer gazetelerle birlikte bayiden alıp okuyordum. Örgüte eleman kazandırdığım, evimde sohbet toplantıları yaptığım iddia ediliyor, varsa böyle bir şey ispat edilsin. Daha önceden yaptığım savunmalarımı tekrar ediyorum, mütalaaya katılmıyorum, beraatımı ve tahliyemi istiyorum." dedi.

Tutuksuz sanık B.K. de savunmasında geçmiş tarihlerde talihsiz bir kaza geçirdiğini ve felç kaldığını belirterek, "Ondan sonra hayatımın en zor dönemini bu dava nedeniyle yaşadım. Soruşturma ve kovuşturma sürecinde toplanan deliller neticesinde bu örgütle ilgimin olmadığı anlaşıldı. Avukatımın beyanlarına katılıyorum, mütalaa doğrultusunda beraatıma karar verilmesini talep ediyorum." ifadesini kullandı. Tutuksuz sanık A.D. de savunmasında, avukatının beyanlarına katıldığını belirterek, "Darbe girişimini kınıyorum. Hiçbir zaman devletimin ve milletimin karşısında bulunmadım. Ailemin yapısından dolayı böyle bir örgüte üye olmam mümkün değildir. Bu yöndeki iddiayı kabul etmiyorum. Mütevelli heyetinde olduğum iddialarını kabul etmiyorum. Sohbet toplantılarına katılmadım, suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum." diye konuştu. Tutuksuz sanık M.O. da suçlamaları kabul etmediğini, mütalaaya katılmadığını ifade ederek, "ByLock konusunda suçsuz olduğum ortaya çıktı. Mahkeme hala bu konuda kuşkusu varsa ByLock içeriklerinin beklenmesini talep ediyorum. Mütevelli heyetinin ne olduğunu burada öğrendim. Kesinlikle mütevelli heyetinde yer almadım, örgüt yöneticisi ve üyesi değilim. Beraatımı istiyorum." sözleriyle kendini savundu.

Tutuksuz sanık H.K. da bilerek, isteyerek hiçbir örgüte üye olmadığını öne sürerek, "SAGİAD'ın bu örgütle bağlantısını 15 Temmuz'dan sonra öğrendim. Bu dernek aracılığıyla suç işlemedim. Yurt dışı gezisi iş gezisidir. Hiçbir örgütün organize ve teşvik ettiği bir gezi değildir. Örgüte üye kazandırdığım tanık ya da başka kişiler tarafından ifade edilmedi. Suçlamaları kabul etmiyorum, beraatımı istiyorum." ifadelerini kullandı. Diğer sanıklar da cumhuriyet savcısının esas hakkındaki mütalaasına katılmadıklarını belirterek, beraatlerini talep etti. Mahkeme heyeti, diğer sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını yapmaları için duruşmaya yarına kadar ara verdi. - İddianameden Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 959 sayfalık iddianamede, örgütün "himmet" yolu ile sağladığı gelirlerin, genel olarak mütevelli heyetleri vasıtasıyla toplandığı belirtildi. Örgütün sohbet gruplarında yer alan kişilerden, sohbet toplantılarına düzenli katılıp verilen görevleri yerine getiren, örgütün verdiği talimatları sorgulamadan itaat eden ve maddi gücü yerinde olanların seçilerek mütevelli heyeti üyesi yapıldığının belirlendiği aktarılan iddianamede, şöyle denildi: