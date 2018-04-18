Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 5 ilden sorumlu sözde "Samsun bölge imamı" Murat Elmas'ın eşi Günışık Elmas yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Elmas'ın gözaltına alındıktan sonra Eskişehir'de bulunan eşi Günışık Elmas'ın Samsun'a geldiğini tespit etti.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Günışık Elmas'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Elmas, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ tarafından 2015 yılında Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu "Samsun bölge imamı" olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, 10 Nisan'da Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanmıştı.