HABER

FETÖ'nün "Samsun bölge imamı"nın eşi yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alınan FETÖ'nün 5 ilden sorumlu sözde "Samsun Bölge İmamı" Murat Elmas'nın eşi Günışık Elmas yakalandı - ByLock kullandığı tespit edilen Günışık Elmas adliyeye sevk edildi

Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta sahte kimlikle gözaltına alınan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 5 ilden sorumlu sözde "Samsun bölge imamı" Murat Elmas'ın eşi Günışık Elmas yakalandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Murat Elmas'ın gözaltına alındıktan sonra Eskişehir'de bulunan eşi Günışık Elmas'ın Samsun'a geldiğini tespit etti.

Kent merkezinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı tespit edilen Günışık Elmas'ı yakaladı.

Gözaltına alınan Elmas, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ tarafından 2015 yılında Samsun, Tokat, Amasya, Çorum ve Sinop'tan sorumlu "Samsun bölge imamı" olarak atanan ve ByLock içeriklerinden tespit edilen "Fatih" kod adlı Murat Elmas, 10 Nisan'da Marmaris'te Yunanistan bayraklı yatta yakalanmıştı.

Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama! Yunanistan'dan krizi tırmandıracak açıklama!
Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!
'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Murat Elmas Samsun "Samsun Bölge İmamı" Yunanistan

En Çok Okunan Haberler

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Trump: Papaz Brunson, Türkiye'de zulme uğruyor

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Survivor'da Turabi gizli favorisini açıkladı 'Kalp atışı gibi oyun kazandırıyor'

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da şok infaz sahnesi! Hakkı masada öldürüldü

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Erdoğan'dan Bahçeli'ye kötü sürpriz! Yeni ittifak sesleri

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

Son seçim anketleri erken seçim için ne diyor: Sandık için 2019 artık imkansız!

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

AK Parti kulisleri hareketlendi: Bahçeli Erdoğan'a tuzak mı kuruyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Devlet Bahçeli'den iki haftada iki farklı seçim açıklaması!

Devlet Bahçeli'den iki haftada iki farklı seçim açıklaması!

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konvoyunu gören vatandaşın tepkisini konuşuyor

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Son dakika! Rusya'dan Türkiye'ye kritik ziyaret

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

Erken seçim çağrısı sonrası bomba anket!

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

'Gülen'in köpeğiyim' dediği öne sürülen profesörün cezası belli oldu

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

AB Komisyonu raporuna Türkiye'den sert tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.