FETÖ'nün savcısı 750 yıl hapis cezası istemiş

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da yer aldığı 14'ü tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen iş adamı B.K, bir dönem FETÖ'ye bağışta bulunduğunu söyledi.

İş adamı olan tanık B.K, yaklaşık 10 yıl boyunca örgüte bağışta bulunduktan sonra aralarının bozulduğunu aktararak, "N.Y, örgütün tahsilatçısıydı. Öğrencilere burs dağıtılması için yapacağımız bağışları ona verirdik. Ben 10 yıl boyunca hayır amacıyla herkes gibi bunlara yılda 200 bin dolar civarında bağış yaptım." diye konuştu.

- 750 yıl hapis cezasıyla yargılanmış

2008 yılında FETÖ'yle aralarının bozulduğunu anlatan B.K, şunları kaydetti:

"Benimle ilgili soruşturma başlatıldı. Bu soruşturmalar kapsamında 4 defa gözaltına alındım ve her seferinde bana 'Yanlışlıkla olmuş' dediler. Bir sefer 6 ay hapis yattım ve 750 yıl ceza ile yargılandım. Fakat bir şey bulunamayınca beraat ettim. Beraat ettikten sonra bir gün N.Y. yanında örgütün sözde emniyet, yargı ve bürokrasi imamları diye tanıştırdığı 3 adamla beni ziyarete geldi. Bana hediyeler vererek 'Gel arayı düzeltelim' dedi. Benim hakkımda yapılan soruşturmaların hepsi FETÖ'nün kumpasıydı. Soruşturmayı yürüten savcı daha sonra örgüt bağlantısı sebebi ile meslekten ihraç edildi."

Tutuklu sanıklardan Sami Şentürk'ün de kendisinden kurban bağışı adı altında birkaç defa para aldığını vurgulayan B.K. "Hatta benim sıkıntılı olduğum zamanlarda bana geldi ve 'Senin şu an ciddi sıkıntıların var. Gel beraber Pensilvanya'ya gidelim hoca efendinin elini öp, sıkıntıların geçsin' demişti." ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti diğer tanıkların dinlenmesi için duruşmayı pazartesi gününe erteledi.

