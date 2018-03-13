FETÖ'nün sendika temsilcisine hapis cezası

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik dava, kapatılan sendikanın İslahiye ilçe temsilcisi eski öğretmene 6 yıl 3 hapis cezası verildi.
7. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan eski öğretmen Tahsin Muş ile avukatı katıldı.
Sanık Muş, suçlamaları kabul etmeyerek, "Gizli tanık tamamen yalan söylüyor. Ben hiçbir şekilde FETÖ'nün sohbet toplantılarına katılmadım. Ben böyle örgütlere karşıyım. Tanıklar genelde hep bulundukları ortamdan kurtulmak için iftira atmaktadır. ByLock programını da kullanmadım. Beraatimi talep ederim." dedi.
Cumhuriyet Savcısı Berekat Aksoy, sanığın örgütün haberleşme programı ByLock'u kullandığı, örgütle iltisaklı sendikaya KHK ile kapatılana kadar üye kaldığı ve bir dönem İslahiye ilçesi temsilci olduğunu belirterek, cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek, tutuklulukta kaldığı süre nedeniyle yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine hükmetti.
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