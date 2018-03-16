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FETÖ'nün sendika yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.03.2018 13:29 | Son Güncelleme

Başkentte KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi - Zanlılardan 3'ü Ankara Mali Şube ekiplerince gözaltına alındı

Başkentte, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı, zanlılardan 3'ü gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'ye müzahir olduğu belirlenen ve KHK ile kapatılan sendikaların 8 yöneticisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Zanlılardan 3'ü Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri süren zanlıların, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'un kullanıcısı oldukları ve Bank Asyaya para aktardıkları belirlendi.

- FETÖ'nün "merdiven altı" dershanesin operasyon

Öte yandan, Ankara Mali Şube polisleri, Pursaklar ilçesinde FETÖ/PDY tarafından ev görünümünde gizlice kullanılan ve "merdiven altı" olarak nitelendirilen bir dershaneye operasyon düzenledi.

Dershanenin yöneticisi olduğu belirlenen kişi gözaltına alındı. Zanlının, ByLock kullanıcısı olduğu ve FETÖ üyeliğinden daha önce tutuklanıp cezaevinde kaldığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ operasyon PDY

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