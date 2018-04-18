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FETÖ'nün Serinhisar yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 19:49 | Son Güncelleme

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesi, 24 sanığın yargılandığı davada 7 kişiyi hapis cezasına çarptırdı

DENİZLİ (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Denizli'nin Serinhisar ilçesindeki yapılanmasına yönelik 3'ü tutuklu 24 sanığın yargılandığı davada karar verildi.

Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince Denizli Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki salonda görülen duruşmaya, 3'ü tutuklu 22 sanık ile yakınları ve avukatları katıldı.

İddia makamının esas hakkında verdiği mütalaaya karşı savunmalarını yapan sanıklar ve avukatları suçlamaları kabul etmedi ve beraatlerini istedi.

Tutuksuz sanık M.K'nin avukatı, Serinhisar Esnaf ve Genç İşadamları Derneği'nin futbol oynamaktan başka bir faaliyetinin olmadığını öne sürdü.

Tutuksuz sanık R.Ç. ise telefonunda çıkan Eagle programıyla ilgili, seyyar satıcılık yaptığını, pazarda yurt dışından geldiğini söylediği tanımadığı kişiden bu telefonu aldığını savundu.

Sanıkların ve avukatlarının son sözlerinin alınmasının ardından duruşmaya bir süre ara veren mahkeme heyeti, ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü üyesi olmak" ve "silahlı terör örgütüne yardım yapmak" suçundan yargılanan sanıklardan Adnan Yollu'ya 8 yıl 9 ay, Ramazan Burçak'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Muhterem Yasıt ve Cafer Gündede'ye 6 yıl 3'er ay, Muhammet Karakaya'ya 1 yıl 6 ay 23 gün, Murat Demirhan ve Reşat Kırmacı'ya 1 yıl 13'er ay hapis cezası verdi.

Firari sanıklar Emrah Korkmaz ve Mevlana Celalettin İşler hakkında açılan davanın dosyadan ayrılmasını ve hakkındaki yakalama kararının infazının beklenmesini kararlaştıran mahkeme, yargılanan 15 sanığın beraatine hükmetti.

Tutuklu sanıklardan Muhterem Yasıt, hükümle birlikte tahliye edildi, Adnan Yollu ve Ramazan Burçak'ın ise bu hallerinin devamı yönünde karar açıkladı.

FETÖ'nün Serinhisar ilçesindeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 3'ü tutuklu, 2'si firari 24 sanık hakkında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlamasıyla Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesince dava açılmıştı.

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