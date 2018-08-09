Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüt içerisinde "serrehber" olduğu iddia edilen kişi hakkında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Adana Cumhuriyet Başasavcılığı, örgütle bağlantısı olduğu iddia edilen tutuksuz T.U. hakkındaki soruşturmasını tamamlayarak, iddianame düzenledi.
T.U. için "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
İddianamede, sanığın ByLock yazışma içeriklerinin mevcut olduğu, söz konusu içerikler incelendiğinde de T.U'ya örgüt içerisinde "serrehber" olarak hitap edildiğinin belirlendiği belirtildi.
T.U'nun, KHK ile kapatılan Pak Eğitim-İş Sendikası üyesi olduğu aktarılan iddianamede, sanığın Bank Asya'daki hesabında artış gözlendiği ve FETÖ/PDY ile bağlantılı şirketlerde SGK kaydının bulunduğu kaydedildi.
İddianamede, sanığın, örgüt içerisinde 'serrehber' konumunda bulunduğu ve bu nedenle tüm bildiklerini anlatmadığı değerlendirmesinde bulunuldu.
Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü'nün koruması Erdoğan'a hakaretten gözaltına alındı
Yunan bakandan skandal açıklama: Erdoğan'ın talimatından sonra...
Korku filmi gibi! Hastaneyi istila ettiler
Kocaeli'de kuryeye kapıyı açan kadın hayatının şokunu yaşadı! Cinsel organını gösterdi
MHP'den anket şirketleri için kanun teklifi
Sedir (Kleopatra) Adası'na gelenler içeri terlik dahi sokamıyor
Filinta Mustafa'nın torunundan dev miras davası! Mustafa Zeki Paşa Yalısı
CHP'de deprem! Hepsi birden istifa etti
Canan Karatay'dan olay yaratacak sözler
Fuhuş operasyonunda ortaya çıktı! Yabancı uyruklu kadınlar AIDS’li çıktı
Meteoroloji'den son dakika yağış, taşkın, sel ve fırtına uyarısı
Okuyucu Yorumları 0 yorum