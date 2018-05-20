FETÖ'nün sivil imamı Batmaz'ın eşi boşanma yolunda

SERDAR AÇIL - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen "sivil imam" Kemal Batmaz'ın eşi Gonca Batmaz hakkında hazırlanan iddianamedeki ifadesinde, "Beni ve çocuklarımı mağdur eden, terörist olarak anılan birinin eşi olarak hayatıma devam etmek istemiyorum. Boşanmak için avukatıma vekalet vereceğim." ifadelerini kullandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu tespit edilen "sivil imam" Kemal Batmaz ve eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında iddianame hazırladı.

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan başka bir davada tutuklu yargılanan Kemal Batmaz'a "terörizmi finanse etmek", eşi Gonca Batmaz'ın da aralarında olduğu diğer sanıklara ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlaması yöneltilen iddianamede, sanıkların kovuşturma aşamasındaki ifadelerine yer verildi.

Gonca Batmaz ifadesinde, 15 Haziran 2017'de FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklanan HSK eski genel sekreteri Muzaffer Bayram'ın evinde yakalanmasıyla ilgili, "Eski cumhuriyet savcısı Zafer Uygun, eniştemdir. Muzaffer Bayram ve eşi de kardeşim Dilek Uygun'un arkadaşıdır." dedi.