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FETÖ'nün "sohbet abisi"ne hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2018 17:44 | Son Güncelleme

Gaziantep'te FETÖ/PDY'ye yönelik davada, polis memurlarına "sohbet abiliği" yapan eski öğretmen, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası çarptırıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, eski öğretmene 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ferhat T. ile avukatı katıldı.

Sanık Ferhat T, atılı suçlamaları kabul etmeyerek, "ByLock programını kullanmadım. KHK ile kapatılan kurumda çalışmama gelince, başka yerde iş bulamayınca bu kurumda çalışmaya mecbur kaldım. Hayatımda hiçbir zaman kod adı kullanmadım. Hakkımdaki tanık beyanlarını kabul etmiyorum, suçsuzum." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, polis memurlarına "sohbet abiliği" yaptığını, toplantılarda örgüt elebaşının kitaplarını okuduğunu belirterek, cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ferhat T'ye "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması Gaziantep

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