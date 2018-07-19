HABER

FETÖ'nün "sohbet ablası" gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 10:32 | Son Güncelleme

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı - İtirafçı olan şüpheli, adli kontrol şartları uygulanarak serbest bırakıldı

Tokat'ta, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu iddia edilen eski öğretmen gözaltına alındı. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan zanlı adli kontrol şartıyla salıverildi.

Tokat'ta yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Turhal İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde İngilizce öğretmeni olan ve KHK ile meslekten ihraç edilen N.S, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Örgüt bünyesinde amir ve başkomiser eşlerine sohbet verdiği belirlenen zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakılan N.S'nin, sohbet ablalığı yaptığını itiraf ettiği ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olduğu öğrenildi.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Çanakkale'de iğrenç olay! 13 yaşındaki torununa 2 buçuk yıl cinsel istismarda bulunmuşÇanakkale'de iğrenç olay! 13 yaşındaki torununa 2 buçuk yıl cinsel istismarda bulunmuş
Yıllar sonra düğünlerinde eğlendilerYıllar sonra düğünlerinde eğlendiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eski öğretmen FETÖ/PDY gözaltı Tokat

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Adnan Oktar'ın kedicikleri dövdüğü ve cinsel organlarına peçete soktuğu ortaya çıktı!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Tansu Çiller: Çok ciddi bir kriz beklentisi görüyorum!

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Köşe yazarı Ersoy Dede'den Aref Ghafouri hakkında bomba iddia: Yalan Söylüyor

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Sabancı üç fabrikasını satıyor iddiası

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Son dakika! Adnan Oktar tutuklandı

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Adnan Oktar suç örgütüne ikinci dalga operasyon! İş ve sanat dünyasından tanınmış isimler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gazeteci Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

Gazeteci Canan Coşkun’a 2 yıl 3 ay hapis cezası

Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

Dünya Fenerbahçeliler Günü: Ali Koç'tan 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajı! (Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları)

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı

Yatağan Termik Santrali'nin kömür bandı çöktü: 9 yaralı

Ahmet Hakan'dan bomba iddia: Polisler Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?

Ahmet Hakan'dan bomba iddia: Polisler Adnan Oktar’ın kafasına neden bastırıyorlar?

Büyük skandal ortaya çıktı: Cinsel ilişkiye girerken Adnan Oktar bizi izledi!

Büyük skandal ortaya çıktı: Cinsel ilişkiye girerken Adnan Oktar bizi izledi!

Çanakkale'de iğrenç olay! 13 yaşındaki torununa 2 buçuk yıl cinsel istismarda bulunmuş

Çanakkale'de iğrenç olay! 13 yaşındaki torununa 2 buçuk yıl cinsel istismarda bulunmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.