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FETÖ'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2018 14:41 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "sohbet ablası"nın eşi de tutuklandı

Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında örgütün "sohbet ablası" olduğu öne sürülen Sibel Başaran'ın eşi Harun Başaran tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şubesi ekiplerince FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı hücre evinde gözaltına alınan, "sohbet ablası" olduğu iddia edilen ve kapatılan Beyaz Lale Derneğinde faaliyette bulunan Sibel Başaran'ın eşi kapatılan Canik Başarı Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Harun Başaran'ın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öne sürülen şüpheli, "örgüt üyesi olduğu" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çift, İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi'nde 28 Mart'ta hücre evinde yakalanmış, Sibel Başaran 30 Mart'ta tutuklanmıştı.

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