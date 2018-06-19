FETÖ'nün Söke'deki eğitim yapılanması davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Söke ilçesindeki eğitim yapılanmasına yönelik davada 10'u tutuklu 42 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davaya, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanık Ali Baş, savunmasında, silahlı terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.
FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini lanetlediğini belirten Baş, "Ben hiçbir terör örgütü içerisinde yer almadım. Bu örgütü kınıyorum, lanetliyorum. ByLock kullanmadım, indirmedim, yüklemedim." diye konuştu.
Tutuklu sanık Hakan Demir ise hakkındaki iddiaları kabul etmedi.
Tutuklu sanık Şahsiyet Aka da örgütün kapatılan şirketlerine iyi niyetle ortak olduğunu savundu.
Suçlamaları kabul etmediğini belirten Aka, beraatını ve tahliyesini talep etti.
Mahkeme heyeti, duruşmayı yarına erteledi.
FETÖ'nün Söke ilçesindeki eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10'u tutuklu 42 sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla dava açılmıştı.
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