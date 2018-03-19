FETÖ'nün Söke'deki esnaf yapılanması davası

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 14'ü tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada O.Ç, Ankara'da askeri okulda okuduğu sırada davada tutuksuz yargılanan H.E'nin 3 haftada bir yanına geldiğini anlattı. Ankara'da bir evde buluştuklarını ve Kuran okuduklarını söyleyen O.Ç, "H.E. bana Söke'de lise okuduğum yıllarda esnaftan sorumlu kişi olduğunu söylemişti." dedi.

Tutuksuz sanık H.E. ise düzenli olarak Ankara'ya gitmediğini savunarak, "Bunlar üç kişilik bir sohbet grubuydu. Ankara'da bir evde buluştuk. Bunlar, 'Biz gelmek istemiyoruz, bizi bırakın.' deyince bir daha gitmedim." ifadesini kullandı.

Tanık İ.E. de telefonuna ByLock'u tutuklu sanık Mehmet Özkan'ın yüklediğini iddia etti. Bunun üzerine savunma yapan sanık Özkan, "Eşimle konuşan tanık, başka isimler vermek istemediği için ismimi verdiğini, ifadelerini geri çekeceğini, vicdanen kendini rahatsız hissettiğini söylemiş. Bunun doğru olup olmadığının tanığa sorulmasını talep ediyorum." dedi.