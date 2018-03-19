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FETÖ'nün Söke'deki esnaf yapılanması davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2018 21:23 | Son Güncelleme

Aydın'ın Söke ilçesinde 64 sanığın yargılandığı davada tutuklu 14 sanıktan 4'ü tahliye edildi

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) Söke ilçesindeki esnaf yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 14'ü tutuklu 64 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Tanıkların dinlendiği duruşmada O.Ç, Ankara'da askeri okulda okuduğu sırada davada tutuksuz yargılanan H.E'nin 3 haftada bir yanına geldiğini anlattı. Ankara'da bir evde buluştuklarını ve Kuran okuduklarını söyleyen O.Ç, "H.E. bana Söke'de lise okuduğum yıllarda esnaftan sorumlu kişi olduğunu söylemişti." dedi.

Tutuksuz sanık H.E. ise düzenli olarak Ankara'ya gitmediğini savunarak, "Bunlar üç kişilik bir sohbet grubuydu. Ankara'da bir evde buluştuk. Bunlar, 'Biz gelmek istemiyoruz, bizi bırakın.' deyince bir daha gitmedim." ifadesini kullandı.

Tanık İ.E. de telefonuna ByLock'u tutuklu sanık Mehmet Özkan'ın yüklediğini iddia etti. Bunun üzerine savunma yapan sanık Özkan, "Eşimle konuşan tanık, başka isimler vermek istemediği için ismimi verdiğini, ifadelerini geri çekeceğini, vicdanen kendini rahatsız hissettiğini söylemiş. Bunun doğru olup olmadığının tanığa sorulmasını talep ediyorum." dedi.

İ.E. de "(Başka isimler vermek istemediğimden ismini verdim) demedim. Sadece ismini verdiğim için vicdanen rahatsızım dedim." yanıtını verdi. Mahkeme Başkanı Mustafa Ümit, tanığa "Doğruyu söylediğin için mi vicdanen rahatsızsın? İşte bu örgütün yıllardır yaptığı bu. Arka planda olanları görmüyorsunuz. Bu yüzden kendinizi vicdanen rahatsız hissediyorsunuz." ifadesini kullandı.

Etkin pişmanlık hükümleri doğrultusunda ifade veren tutuklu sanık Ergün Soydaş ise örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığını, sohbetlere gidip geldiğini belirtti.

Sanık ve taraf avukatlarının savunmalarını tamamlamasının ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Sanık ve taraf avukatlarının esasa ilişkin savunma için ek süre taleplerini kabul eden mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Ergün Soydaş, Erdoğan Küçükmotor, Selami Alkan ve Mehmet Çatar'ın tahliyesine karar verdi.

Duruşma 19 Haziran'a ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
ara karar esnaf FETÖ PDY Söke

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