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FETÖ'nün Söke'deki öğretmen yapılanması davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2018 19:06 | Son Güncelleme

Davada 27 sanığa 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verildi

Aydın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 10'u tutuklu 42 sanığın yargılandığı "Söke'deki öğretmen yapılanması" davasında 27 sanık, 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Aydın 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen duruşmaya, sanıklar, taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

Sanıklar ve avukatlarının savunmalarını tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Hakkındaki deliller ve evrakları tamamlanmayan 15 sanığın dosyasının ayrılmasına karar veren mahkeme heyeti, 27 sanığa 1 yıl 6 ay ile 12 yıl arasında değişen hapis cezaları verdi.

Heyet, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, 7 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılan ve duruşmaya katılmayan tutuksuz sanık Ergül Dal'ın suçun işleniş mahiyeti, mevcut delil durumu ve verilen ceza göz önüne alınarak hakkında yakalama kararı çıkartılıp, tutuklanmasına karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan tutuksuz 3 sanık için de hükmün açıklanması geriye bırakıldı.

Tutuksuz sanıklara uygulanan adli kontrol hükümlerinin de devamına karar verildi.

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