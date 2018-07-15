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FETÖ'nün sosyal medya uzmanı algıyı yönetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2018 22:50 | Son Güncelleme

MİT tarafından Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Yusuf İnan, FETÖ'nün sosyal medya ve internet üzerinden gerçekleştirdiği algıları yürüttü

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığının Ukrayna'dan Türkiye'ye getirdiği Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sosyal medya uzmanı Yusuf İnan'ın, internet sitelerinde örgüt lehine yayımladığı yazılarla algı operasyonu yürüttüğü belirlendi.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, darbe girişiminin ardından Ukrayna'ya kaçan İnan'ın bu ülkede yazılım şirketi bulunuyordu.

Örgüt lehine yazdığı yazıları internet sitelerinde yayımlayan İnan, bunları bazen kendi adıyla bazen de takma isimlerle servis etti. İnan, darbe girişiminden sonra da örgütün talimatları ve yönlendirmelerini, kaleme aldığı yazılarla aktarmayı sürdürdü.

FETÖ'nün sosyal medyadaki algı operasyonlarının yürütülmesinde de etkin rol üstlenen İnan, örgüt üyelerine talimatların verildiği belirlenen bir rüya tabiri sitesinde çeşitli rüya tabirleri yazdı. İnan, bu yöntemle örgüt talimatlarını aktaran isimler arasında yer aldı.

Yusuf İnan, devlet yöneticilerini itibarsızlaştırmaya yönelik çalışmaları FETÖ'nün talimatları çerçevesinde gerçekleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ mit Yusuf İnan

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