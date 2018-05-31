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FETÖ'nün sözde "Aydın imamı"na 18 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:04 | Son Güncelleme

FETÖ'nün "çatı yapılanması"na yönelik 29'u tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı - Örgütün sözde "Aydın imamı" Abdülbekir Kalkan 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklara 1 yıl 6 ay 22 gün ile 18 yıl arasında değişen hapis cezası verildi

Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) "çatı yapılanması"na yönelik 29'u tutuklu 51 sanığın yargılandığı davada, örgütün sözde "Aydın imamı" Abdülbekir Kalkan 18 yıl hapis cezasına çarptırılırken diğer sanıklara 1 yıl 6 ay 22 gün ile 18 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Aydın 3. Ağır Ceza Mahkemesince, Gençlik Merkezi Fethi Sekin Duruşma Salonu'nda görülen davanın karar duruşmasına sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Güvenlik gerekçesiyle sanık yakınları duruşma salonuna alınmadı.

Savunmaların tamamlanmasının ardından mahkeme heyeti kararını açıkladı.

Sanıklara 1 yıl 6 ay 22 gün ile 18 yıl arasında değişen hapis cezası veren mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" iddiasıyla yargılanan örgütün sözde "Aydın imamı" Abdülbekir Kalkan'a 18 yıl hapis cezası verdi.

Tutuklu sanıklardan etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Mustafa Ancın, Abdülkerim Tikbaş, sağlık durumundan dolayı Arif Kocagöz ile örgüt üyeliğinden 6 yıl 8 ay ceza alan Mahir Kızılkaya yaşı nedeniyle tahliye edildi.

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Anahtar Kelimeler:
dava duruşma FETÖ karar PDY

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