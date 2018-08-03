Erzurum'da, FETÖ/PDY'nin sözde "bölge lise mesulü" ile sözde "şehir dışı talebe mesulü" olarak görev yaptığı ve örgüte eleman yetiştirmek amaçlı hazırlanan evlerde kaldığı iddia edilen İsmail Küçükünlü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yargılanmasına başlandı.
2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık İsmail Küçükünlü Akşehir T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Küçükünlü'nün avukatı Mümin Kotan da duruşma salonunda hazır bulundu.
Kimlik tespitinin yapılması ve iddianamenin okunmasının ardından savunmasını yapan Küçükünlü, üzerine atılı suçlamaları kabul etmedi.
Hakkındaki suçlamaya yönelik delillerin soyut beyanlardan ibaret olduğunu ileri süren Küçükünlü, şöyle devam etti:
"Hakkımdaki beyanlar tamamıyla gerçek dışıdır. F.C. hakkımda niçin bu şekilde beyanda bulunmuştur bilmiyorum. Ben bu kişiyi tanımıyorum. Arkadaşım M.A'nın vermiş olduğu beyanlar da gerçeği yansıtmamaktadır. Şunu ifade etmek isterim ki Erzurum 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılanırken adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldım. 4 ay sonrasında Afrin Harekatı'na katılarak vatanım için elimden geleni yaptım. Kesinlikle söz konusu örgüt ile hiçbir dönemde bir ilişkim alakam olmadı. 2013 ve öncesine ilişkin bir irtibatımın olmuş olduğu kabul edilse dahi bunların suç teşkil etmediği ve bu yapının gerçek yüzünün 2014'ün ilk aylarından itibaren ortaya çıktığı bilinmektedir. Tahliyeme ve beraatime karar verilmesini talep ediyorum."
Mahkeme heyeti, sanık Küçükünlü'nün tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin tamamlanması amacıyla duruşmayı erteledi.
- İddianameden
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık İsmail Küçükünlü'nün 2013-2017 arasında İzmir Maltepe Askeri Lisesinde Fizik öğretmeni olarak görev yaptığı ve 15 Temmuzdan sonra bu okulların kapanması nedeniyle Adana'da bulunan 6. Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı personeli olarak görevlendirildiği belirtiliyor.
Tanık F.C'nin beyanına göre Küçükünlü'nün Erzurum'da üniversite okurken FETÖ/PDY içerisinde görev alarak "Enes" kod ismini kullandığı ve aynı zamanda burada örgüt içinde önemli bir pozisyon arz eden "bölge lise mesulü" ile "şehir dışı talebe mesullüğü" görevlerinde yer aldığı aktarılan iddianamede, tanık M.A'nın beyanına göre Küçükünlü'nün Ankara'da bulunurken örgüte eleman yetiştirmek amacıyla hazırlanan evlerde kaldığı kaydediliyor.
İddianamede, Küçükünlü'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi isteniyor.
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