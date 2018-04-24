FETÖ'nün sözde büyükşehir belediye başkanı savunma yaptı

Karasu, darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da yıllık izinde olduğunu belirterek, buna rağmen kendisini askeri hattan arayan Genel Sekreter Veysel Kavak'ın terör ihbarı olduğunu söyleyip, birliğe gelmesini istediğini aktardı.

"Bunun üzerine ana kapı girişine giderek tümgeneral Yazgılı ile görüşmeye çalıştım, neden ateş ettiğini sordum. Harekat merkezi kapasının kapalı olduğunu söyledi. Ne amaçla ateş ettiğinden haberdar olmadığım gibi kendisi de bize darbeden, darbecilerden ve Hava Kuvvetleri Komutanının kendisine verdiği emirden bahsetmedi. Benden bazı askerleri tutuklamamı istedi, ben de 'Neden?' diye sordum. Bunun üzerine benim tutuklanmam için emir verdi. Yazgılı'nın bu emirleri yerine getirilmedi."

Saat 22.30 civarında üsteğmen Sedat Özkaraca'nın telaşlı bir şekilde yanına gelerek emekli tümgeneral Cevat Yazgılı'nın silahını alarak etrafa rastgele ateş ettiğini söylediğini ifade eden Karasu, şöyle devam etti:

Karargaha gelerek görüştüğü Kavak'ın ciddi bir istihbarat olduğu ve birliğe saldırı olabileceği bilgisini verdiğini anlatan Karasu, bu gelişmelerin darbe girişimine yönelik olduğuna dair şüphe duymadığını dile getirdi.

Yazgılı'ya daha önce Kavak tarafından kelepçe takıldığını öğrendiğini ancak bunun neden yapıldığını, karargaha alınmak istenmemesinin sebebini bilmediğini belirten Karasu, bilgi almak için Kavak'ın yanına gittiğini ifade etti. Karasu, tuğgeneral Kemal Mutlum'un emriyle harekat merkezinin kapılarının kapatıldığını, Yazgılı'nın ateş etmekteki amacının ne olduğunun bilinmediği ve iletişime kapalı olduğu için içeri alınmadığı bilgisine ulaştığını aktardı.

İlerleyen saatlerde televizyondaki gelişmeler üzerine darbe girişiminden haberdar olduğunu ileri süren Karasu, HKK'nın bu girişimde yer almadığını düşündüğünü iddia etti.

- "Atama listesinden haberim yok"

Sözde atama listesinde isminin geçmesi nedeniyle suçlandığını dile getiren Karasu, iradesi dışında gelişen bu durum karşısında sorumlu tutulamayacağını savundu.

Karasu, darbecilerin atama listesinde yer alan birçok kişi hakkında yasal işlem yapılmadığını, bazılarının ise tahliye olduklarını belirterek, atama listesinin kendisine tebliğ edilmediğini, buna ilişkin bir adım atmadığını söyledi.